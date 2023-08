ExpoVenado: reclamos e importante anuncio

Tuvo lugar el acto oficial de inauguración de Expovenado 2023, en una ceremonia encabezada por la presidenta de Sociedad Rural, Noelia Castagnani, junto al intendente Leonel Chiarella y al ministro de la Producción provincial, Daniel Costamagna.

El escenario, que en este caso estuvo emplazado sobre la estructura de la proyectada tribuna, contó con la presencia de legisladores provinciales, concejales, funcionarios del gabinete local, dirigentes de entidades intermedias, directivos y exdirectivos ruralistas.

La dirigencia sectorial estuvo representada por los titulares de CRA, Jorge Chemes, y de Carsfe, Sara Gardiol, junto a referentes de la Mesa de Enlace provincial, auspiciantes, expositores y cabañeros.

Con locución a cargo de Eduardo Marroquín y Renata Alos Rodríguez, desfilaron en la pista central agrupaciones tradicionalistas, el equipo de pato de la Rural, animales ganadores en la muestra y los tradicionales “fierros”.

Un momento emotivo se vivió cuando la familia de Delmo Gallo, histórico productor y dirigente de Sociedad Rural recientemente fallecido, izó el pabellón nacional, coronado por un sostenido aplauso de los presentes.

En defensa de los productores

En nombre de la entidad anfitriona, iniciando la lista de oradores, la presidente Noelia Castagnani sostuvo que “nuestra ciudad y alrededores, es poseedora de un sector agrícolo- ganadero generador de numerosos puestos de trabajo, que abarca trabajadores rurales, semilleros, industrias y comercios de la región. Tenemos un enorme potencial productivo, el cual debemos fortalecer todos los días. Por esto mismo, estamos convencidos, que el gobierno tanto nacional como provincial, deben tomar medidas que no limiten la producción del campo”.

Tras hacer referencia a “la peor sequía de las últimas ocho décadas” y a su consecuente impacto, sostuvo que “las medidas tomadas por el gobierno no han sido adecuadas ni suficientes para abordar los graves daños causados por la falta de agua y las consecuencias en el sector”.

“Además -agregó- se siguieron adelante con medidas como las retenciones a las exportaciones de granos, las cuales son distorsivas e inconstitucionales y el dólar agro, que logró manipular el mercado y desestabilizar las producciones ligadas a las mismas”.

“Como Sociedad Rural nos comprometemos a seguir luchando por los intereses de los productores locales y regionales”, enfatizó, para finalmente agradecer el apoyo de la CD que encabeza y la labor sectorial de Gardiol y Chemes, al igual que el trabajo mancomunado con el Gobierno municipal.

Cambios generacionales

Posteriormente, la presidente de Carsfe, Sara Gardiol, sostuvo que “después de haber soportado esta sequía tan importante, pensaba en los inicios del año si realmente íbamos a tener la fortaleza de organizar este tipo de exposiciones y venimos viendo que el sector siempre apunta al futuro, hoy tenemos la demostración aquí en Venado Tuerto”.

Luego evaluó que “estamos en un momento muy especial de la política y de los cambios generacionales que se vienen. Tenemos que acostumbrarnos a sentarnos alrededor de una mesa, de deponer actitudes personales en muchos casos, trabajar en forma conjunta, saber escucharnos, y trabajar con un solo objetivo que es el bien, no solo del sector, sino de toda la población”.

Reglas claras y previsibles

A su turno, el presidente de CRA, Jorge Chemes, resaltó el trabajo de los expositores que “con tanto esfuerzo están presentes y acompañan de alguna manera poniendo el toque final de esta muestra que sin ninguna duda es lo que el campo quiere mostrar a la ciudad”.

Durante su alocución, el dirigente rural hizo hincapié en la problemática que padece la producción agropecuaria, apuntando a la sequía que vienen soportando desde el año pasado y en muchas regiones del país.

“No es poca cosa, es un golpe muy profundo a la principal producción de nuestro país, el agro. Es un desafío sumamente importante y es un escollo que nos pone la vida ante nosotros para demostrar el potencial y el poderío del campo”, enfatizó.

También, hizo referencia a la crisis política y económica profunda que atraviesan todos los sectores y a la desconfianza y el descreimiento que esto genera. “Hoy la falta de confianza -argumentó- hace que nadie crea en lo que se dice ni en lo que se piensa hacer, por eso los productores agropecuarios sabrán que en el campo necesitamos reglas claras, previsibles y objetivos claros para ir tomando las decisiones de inversión, esa inversión que Argentina necesita para crecer”.

El potencial de una ciudad

El intendente Leonel Chiarella, en tanto, subrayó en su alocución que “todo lo que estamos disfrutando hoy en esta Expo y que vamos a seguir disfrutando todo el día de mañana, es producto de dos aspectos fundamentales: trabajo en equipo y compromiso”, para luego agradecer a la co-organizadora Sociedad Rural y a los trabajadores municipales por el empeño para la realización de la muestra.

“La ExpoVenado es el fiel reflejo de lo que somos como ciudad y como región, del potencial productivo que tenemos, pero por sobre todas las cosas, de lo que somos capaces de lograr. Estamos convencidos y desde el gobierno de Venado Tuerto lo demostramos con hechos, el Estado y el sector productivo deben trabajar juntos, generando políticas claras y desde el Estado no poner palos en la rueda”.

Tras enumerar las obras realizadas por el municipio para potenciar la producción, en especial las mejoras y recuperación de caminos rurales, hizo referencia a los trabajos que complementaron el programa Caminos de la Ruralidad y que beneficiaron a las instituciones de El Empalme.

“Estamos convencidos que la educación el trabajo y la producción tienen que ir de la mano. Más de 800 personas consiguieron trabajos en empresas de nuestra ciudad gracias a las capacitaciones que brindamos de manera gratuita del municipio, muchas de ellas vinculadas al sector agroindustrial”, agregó.

También destacó la exención tributaria en Tasa de Red Vial para los productores afectados por la sequía y alertó que “no podemos solamente echarle la culpa al clima, hay decisiones políticas nacionales que no acompañan al sector; se trata simplemente de ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, de generar previsibilidad con reglas claras, con financiamiento accesible para la inversión productiva y con la clara decisión política provincial y nacional de que los recursos que generamos vuelvan en las obras que necesitamos y nos merecemos”.

En otro tramo, criticó el escaso avance logrado con la autopista 33 y recordó que los municipios de la traza deben hacerse cargo de cuestiones básicas de mantenimiento, un claro ejemplo de los aportes que hace el departamento General López y que no tienen su contraparte en obras.

“Son tiempos difíciles pero no perdemos las esperanzas, cómo no tener esperanza cuando vemos a los productores no bajar los brazos, a los industriales que siguen invirtiendo y generan trabajo, a los emprendedores que la pelean con mucha fuerza, cómo no tener esperanza cuando vemos en esta Expovenado todo el potencial productivo que tenemos y lo que somos capaces de lograr como ciudad. Salimos adelante siempre con el campo, nunca contra el campo”, completó.

Aportes para la tribuna

Cerrando la lista de oradores, el ministro de la Producción provincial, Daniel Costamagna, le deseó “éxitos” a Noelia Castagnani en su gestión y aseguró que “quienes me precedieron (en la palabra) hicieron un resumen que confluye en un modo de pensar que tiene como norma, como impronta, el trabajo, el esfuerzo, la innovación tecnológica, la educación. Claramente Santa Fe es una provincia con dimensiones de país, pero no solo desde lo territorial, con dimensiones de países en lo productivo. En el país que es esta provincia, se produce absolutamente todo”.

Por otra parte sostuvo que “uno de cada cuatro dólares que exporta la Argentina tiene origen en la provincia de Santa Fe. El mayor pueblo agroindustrial, el mayor pueblo agroalimentario, niveles en exportaciones de carnes, de productos lácteos, de maquinaria agrícola”, sin dejar de lado al sector industrial y la tecnología: “Claramente las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de esta gran provincia, es justamente por el trabajo conjunto”.

Por último, anunció que el Gobierno de Santa Fe, “la semana próxima hará que estén los fondos necesarios para que se pueda finalizar la inversión de esta tribuna tan prestigiosa de esta Sociedad Rural. Merecido lo tiene y merecido lo tienen todos los productores de esta provincia. Vamos por más muestras, por más trabajo, por más institucionalidad y por más federalismo”, dijo como despedida.

