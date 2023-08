Exitoso Sueño Celeste, una fiesta inolvidable que se vivió en Rafaela

Una vez más, el Sueño Celeste volvió a ser un éxito y sigue ratificando que es uno de los torneos de fútbol infantil más importantes de Sudamérica. Desde el jueves 17 hasta el lunes 21 de agosto Atlético de Rafaela llevó a cabo el tradicional certamen infanto-juvenil, del que participaron más de 6.500 deportistas y que reunió a muchísimo público.

Fueron días de intensa competencia con resultados que han dejado a todos contentos y muy satisfechos. Los equipos participantes y el público han elogiado la organización, los partidos emocionantes y el ambiente general del evento, uno de los más importantes de la ciudad.

Con equipos provenientes de diferentes países de Sudamérica, el "Sueño Celeste", en su edición Nº26, se ha consolidado como uno de los torneos infantiles más grandes y competitivos del país.

El torneo es elogiado por su magnitud y competitividad. Equipos de Uruguay, Paraguay y Bolivia han viajado para ser parte.

La importancia del torneo no solo radica en la oportunidad de competir, sino en la experiencia única que ofrece. "El Sueño Celeste es una marca registrada a nivel país y te diría Sudamérica, es el torneo más grande de Sudamérica por su magnitud en lo que es el fútbol infantil, es muy competitivo", apuntó Alejandro Boetto, integrante de la Subcomisión de fútbol Infantil de la 'Crema'. Y contó: "La gente de Bolivia, que vinieron con 6 equipos nos manifestaban que el nivel que tuvieron aquí no lo vieron siquiera en Brasil. Sin dudas que el nivel deportivo y de organización que tiene el Sueño Celeste hacen que los equipos elijan venir a Rafaela a disputarlo".



IMPACTO EN LA REGIÓN



El torneo ha impactado positivamente en Rafaela y la región. La ciudad contó con miles de visitantes provenientes de diferentes lugares. Un evento que va más allá de los límites de Atlético de Rafaela. La ciudad se involucra y se beneficia, transformándose en un evento que abarca toda la comunidad.

"Se incrementó un día de competencia, fueron cinco, de 350 equipos pasamos a 370, con 140 instituciones alojadas. Ya no solo Atlético de Rafaela nos queda chico, Rafaela. Hay gente alojada en Sunchales, Esperanza, San Francisco. Toda la zona se ve revolucionada por el Sueño Celeste", apuntó Boetto.



CIFRAS DESTACADAS



El torneo "Sueño Celeste" ha logrado cifras notables en términos de asistencia. Las ventas de entradas superan las del año pasado. "En los primeros cálculos, se estima que entre 12.000 y 15.000 personas, incluyendo niños que no pagan entrada y cuerpos técnicos invitados, han estado presentes en el predio durante cada día del torneo", contó Boetto.



GRATITUD TOTAL



El Sueño Celeste ha sido un éxito indiscutible. La magnitud del torneo, la calidad de la competencia y el impacto en la región han superado las expectativas. Una vez más, dejando una huella positiva en la ciudad y en el ámbito deportivo de la región.