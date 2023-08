Su nuevo romance con Fátima Florez

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El candidato presidencial Javier Milei, de La Libertad Avanza, está en pareja con la humorista Fátima Florez, según confirmaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al libertario, que viene de imponerse en las primarias del 13 de agosto.

En principio, el romance fue revelado por la periodista de espectáculos Marina Calabró. Según especificó, Milei y Florez se conocieron el año pasado durante un almuerzo en el programa de Mirtha Legrand.

"Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente", fue la respuesta de la actriz a Calabró.

La última pareja que se le conoció públicamente a Milei fue la cantante Daniela, que la semana pasada volvió al centro de la escena tras la victoria del libertario en las PASO. "Lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablábamos jamás de política, era exclusivamente economista", contó la expareja.

"Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquiera acompaña en ese momento", resaltó Daniela.