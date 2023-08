El programa ya tiene una gran cantidad de inscriptos y el plazo vence en poco tiempo

El programa municipal "Mi Suelo, 315 lotes para vivienda" ha puesto a disposición 315 terrenos para la construcción de viviendas en el barrio 42 de Rafaela, en el sector Noreste de la ciudad. El mismo fue presentado a principios de agosto por el intendente Luis Castellano y su equipo de trabajo en un acto que se realizó en el Complejo del Viejo Mercado, donde hasta el momento hay una gran cantidad de inscriptos. Y aquellos que aún no lo pudieron hacer, tienen tiempo hasta los últimos días de agosto, fecha en que cerrarán las inscripciones.

Es importante destacar que los 315 terrenos cuentan con todo lo necesario para que los vecinos ya puedan a comenzar a construir su casa: cordón cuneta y ripio, veredas, red eléctrica y de agua, alumbrado público, forestación y una superficie mínima de 200 m2.

Para dotar de infraestructura y urbanizar estos lotes en el sector noreste de la ciudad, se cuenta con el trabajo articulado entre la Municipalidad de Rafaela junto al Instituto Municipal de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Procurando que el crecimiento de Rafaela sea equilibrado y ordenado, desde hace muchos años, en la ciudad se lleva adelante un desarrollo planificado donde participan tanto el sector público como el privado, señalando que el acceso a suelo urbanizado se constituye en un eje fundamental de esa planificación integral.

Durante la presentación, Castellano comentó que “si hay algo que duele mucho, es la necesidad que tienen tantas familias de poder acceder a un terreno propio, a una vivienda propia. Y estamos hablando de familias trabajadoras, que todos los días se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde y son parte de esta Rafaela trabajadora que nosotros queremos y por la cual peleamos todos los días”. Y remarcó que “desde el Estado local venimos trabajando desde hace tiempo para poder concretar y que se haga realidad. Detrás hay años de trabajo, de gestiones, de equipos yendo y viniendo a Buenos Aires, armando carpetas, hablando con equipos técnicos, buscando suelo, planificando, trabajando en la infraestructura, haciendo cálculos, diseñando los lotes. Y, además de todo eso, nosotros gestionando los fondos porque para poder llegar a una concreción de una política pública se necesita voluntad, planificación y equipo”.

Además, el titular del Ejecutivo local mencionó que Rafaela cuenta con “alrededor de 1.000 soluciones habitacionales en marcha. y cada una tiene su característica particular, su gestión particular” y que “toda la demanda se nos ha venido hacia el Estado, hacia los municipios porque por la parte privada se hace imposible para una familia pensar o soñar en comprarse una casa o un terreno”, al tiempo que puso énfasis en la labor articulada con la CGT y los gremios que representan a las y los trabajadores para que accedan a una oportunidad mediante la implementación de herramientas que así lo permiten. “Yo les digo a todos las y los rafaelinos que lo aprovechen y se anoten porque es una enorme oportunidad que la Municipalidad -el Instituto Municipal de la Vivienda- ofrece para que se pueda soñar con un terreno y una casa propia. Eso, en el momento en el cual estamos viviendo, no es poco”.

Es válido indicar que los detalles del programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda” (características, requisitos, modalidades de pago, registros de inscripciones) se encuentran disponibles en www.rafaela.gob.ar.



REQUISITOS

•Ser mayor de 18 años.

•Podrán inscribirse personas solas y grupos familiares.

•Contar con al menos de 10 años de residencia comprobable en la ciudad de Rafaela.

•Ningún integrante del grupo familiar debe ser propietario de viviendas o lotes ni haber sido adjudicatario de viviendas o lotes financiados por el Estado (municipal, provincial o nacional).

•Tener ingresos demostrables entre 1,5 y 10 Salarios Mínimo Vital y Móvil y antigüedad laboral mayor a un año (1 SMVM a julio 2023: $105.500).

•También podrán participar personas que no cuenten con ingresos demostrables.



ACLARACIONES

• Para el caso de grupos familiares, quienes se encuentren casados o en unión convivencial constituirán una sola inscripción.

• La inscripción tiene carácter de declaración jurada. En caso de falsedad de datos, se considerará causal de exclusión.

• El listado de preadjudicatarios titulares y suplentes se definirá a través de un sorteo público.

• A quienes resulten sorteados se les exigirá la presentación de garantes solidarios.



PRECIO

El precio de cada lote es de 23.000 unidades de vivienda (UVI), valor que el Banco Central publica diariamente en su página web.

El monto final del terreno será actualizado al momento de la toma de posesión del mismo y se podrá optar por una de las siguientes formas de pago.

• Opción A: 100% contado, al cual se aplicará un 10% de descuento sobre el valor total del lote.

• Opción B: anticipo de 50% del valor del lote (al cual se aplicará un 10% de descuento sobre dicho valor) y el resto en 120 cuotas.

• Opción C: anticipo de 30% del valor del lote (al cual se aplicará un 10% de descuento sobre dicho valor)) y el resto en 120 cuotas.

• Opción D: financiación del 100% del valor del lote en 120 cuotas.

Las cuotas contarán con una tasa de interés del 0% y estarán sujetas a una actualización trimestral con el coeficiente Casa Propia



ACUERDO CON CGT

El Instituto Municipal de la Vivienda y la Municipalidad de Rafaela han celebrado un acuerdo con la CGT, mediante el cual se otorgarán 50 terrenos a afiliados a los distintos gremios de trabajadores.