"Macri es de JxC", afirmó la candidata a presidenta

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, rechazó los dichos de Javier Milei, su rival de La Libertad Avanza, respecto del eventual rol que le daría al ex mandatario Mauricio Macri y afirmó que el líder del PRO es de su alianza y "no es una persona para ir a un cargo público".

"Macri es de Juntos por el Cambio, es del PRO. Es una persona de consulta y es el que estuvo en el Sillón de Rivadavia", sostuvo la referente del PRO.

Y continuó: "Mauricio no es una persona para ir a un cargo público. Te aporta un montón. Siempre es bueno tener a alguien con quién hablar".

De esta manera, se refirió a los dichos de Milei, quien señaló que le propondría a Macri ser un "representante de la Argentina ante el mundo".

En declaraciones a La Nación+, la ex ministra de Seguridad subrayó que en la Argentina "debe haber un cambio irreversible. Hay que lograr que el país haga esa transformación fuerte que hay que hacer con una capacidad de instalarse en el poder y que no vuelvan más".

Luego de afirmar que "en la Argentina está todo dado vuelta, por eso hay que poner orden", Bullrich advirtió que "el kirchnerismo siempre se las ha arreglado para esconderse, tener sus madrigueras, como la provincia de Buenos Aires".

Respecto de ese distrito, la postulante presidencial indicó que Juntos por el Cambio quedó "a dos puntos de (el gobernador y candidato a la reelección por Unión por la Patria) Axel Kicillof".

"Me voy a meter con todo en la provincia para descontar esos dos puntos y ganar, porque no hay balotaje. Es fundamental ganar para que no se queden escondidos", añadió.

En ese sentido, consideró que ganar distritos importantes como Buenos Aires y Santa Fe le van a "dar gobernabilidad" a una eventual gestión suya.

Acerca de la interna que disputó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: "Gané una elección muy dura, muy difícil. Gané la interna y ahora estoy parada en la cancha para ganar la elección nacional".

Finalmente comentó que "en unos días" terminará de definir quién será su ministro de Economía, en caso de llegar a la Casa Rosada.

"Necesito que el equipo económico se alinee a la estrategia general del país. No es una persona, es una estrategia completa de la que participa un ministro de Economía fuerte", concluyó.