Triunfos argentinos en El Pinar

La primera de las dos fechas del TCR World Tour en la región, terminó con las victorias del uruguayo Santiago Urrutia y el chino Ma Qing Hua en la general, y del argentino Ignacio Montenegro y su compatriota Esteban Guerrieri en el TCR South America Banco BRB. La más de 30 mil personas que asistieron disfrutaron un domingo a pleno automovilismo en la reinauguración del Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar en Uruguay.

Cumpliendo con el concepto TCR, las dos carreras tuvieron el atractivo de 28 autos en pista sumando a los de la categoría mundial y la sudamericana. Por la mañana, el local Urrutia partió desde la pole y no abandonó el primer lugar hasta la bandera a cuadros. El uruguayo pudo controlar a su compañero de equipo, el sueco Thed Bojork, que finalizó en segunda posición y al belga Frédéric Vervisch que completó el podio.

Por su parte, en la primera del día, el TCR South America Banco BRB tuvo al argentino Montenegro como ganador, seguido por el uruguayo Juan Manuel Casella y Guerrieri. El líder del campeonato aprovechó diferentes situaciones para superar, primero al Toyota Nº 86 y luego al Honda Nº 60 para subir a lo más alto del clasificador. El argentino Juan Ángel Rosso, Bernardo Llaver, el brasileño Rafael Suzuki, Galid Osman, el uruguayo Frederick Balbi, el brasileño Pedro Cardoso y el argentino Manuel Sapag completaron el top ten de la mañana.

La segunda competencia del día contó con la habitual grilla invertida del reglamento de TCR. Ahí nuevamente el “poleman”, Ma Qing Hua, cruzó primero la bandera a cuadros. Por detrás de él se ubicaron el español Mikel Azcona y el francés Yann Ehrlacher. Los pilotos del TCR World Tour fueron ampliando dominadores del domingo, posicionándose siempre en los primeros nueve lugares.



LA ALEGRÍA DE GUERRIERI

"Fue un proceso muy especial, desde el momento que hablé con Tito Bessone, cuando lo conocí a Diego Gutiérrez, a los mecánicos. Digo especial porque durante todos estos días se formó una energía muy linda, de hecho sentí varias señales especiales a nivel personal que me parecían muy fuertes. Termina con una victoria en la carrera dos, en el debut del equipo, primera victoria para Toyota en el TCR South America y como modelo TCR. No recuerdo haberme emocionado cuando se bajó la bandera a cuadros como lo hice hoy", contó Guerrieri luego de su victoria en Uruguay.