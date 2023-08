Abrumadora victoria del líder anticorrupción en Guatemala

Por Kylie Madry



LONDRES, Reino Unido, 22 (Reuters). - Los líderes internacionales celebraron el domingo la abrumadora victoria de Bernardo Arévalo, un resultado que pareció durante mucho tiempo fuera del alcance del candidato anticorrupción en un proceso electoral sacudido por acusaciones de intervención del gobierno.

"Saludamos al pueblo y @GuatemalaGob x una jornada electoral ejemplar, una verdadera fiesta cívica", dijo el jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en X, la red social antes conocida como Twitter.

Arévalo, un ex diplomático de 64 años e hijo del primer presidente elegido democráticamente de Guatemala, obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de la ex primera dama Sandra Torres.

"Es crucial que todas las instituciones del Estado y todos los sectores de la sociedad apoyen y se unan a este esfuerzo en interés del país", dijo en un comunicado Josep Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea.

Arévalo enfrentó una batalla cuesta arriba en las urnas. Obtuvo un sorpresivo segundo lugar en una votación de primera vuelta a principios de este año, lo que provocó un balotaje. A varios otros candidatos de la oposición se les prohibió postularse.

Su competidora Torres alegó irregularidades en la primera ronda de votación y el partido de Arévalo fue suspendido brevemente a pedido de un fiscal superior.

Torres aún no había aceptado públicamente su derrota este lunes, después de haber señalado en una conferencia de prensa el domingo por la tarde que estaba "preocupada por la integridad de la votación".

La candidata, aliada del presidente saliente Alejandro Giammattei, dijo que su partido "tomaría una posición una vez que los resultados de las elecciones fueran publicados con total transparencia".

Un representante de la OEA, con un equipo de 86 observadores electorales en Guatemala, dijo que "la votación se desarrolló sin contratiempos" y que "la elección cumplió con todas las obligaciones exigidas".

Una misión de la UE emitirá una declaración preliminar con sus hallazgos este martes, al tiempo que junto con los gobiernos de Brasil y Noruega esperaban "una transición pacífica del poder".

El presidente Giammattei ha prometido una transición ordenada del poder, al señalar: "Conversé con @BArevalodeLeon para felicitarlo e invitarlo a tener una reunión en Casa Presidencial al día siguiente de que se oficialicen los resultados, para programar la #TransiciónGT más ordenada y completa que ha acontecido en el país, la cual agradeció y aceptó", afirmó en su cuenta en X.

Arévalo dijo que ya había hablado con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador y con el salvadoreño Nayib Bukele sobre la agenda con los países vecinos de Guatemala.

Por su parte, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, expresó en su cuenta en X que está segura de que "tras la victoria de Arévalo, unificaremos el pueblo de Centroamérica".