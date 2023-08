Sensaciones y sentimientos

ELLA Y OTRAS MEXICANAS



Por Hugo Borgna



“Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero”

En los ’50, tan recorridos y recurridos, las emociones en modo de música nos inundaban de sonoridad en las radios, mediante sentidas canciones mexicanas, sean huapangos (“El jinete”) o boleros rancheros (“Vaya con Dios”), configurando una sólida hermandad de música y países que se mantiene a lo largo del tiempo.

“Ya no quiso escucharme / si sus labios se abrieron fue pa’ decirme / ya no te quiero”

Hubo un momento en que, entre el humor, la tragedia y los personajes exageradamente vitales, percibíamos un ámbito casi cotidiano, salvando el hecho de que aquí la vida haya transcurrido más pacíficamente.

“Yo sentí que mi vida / se perdía en un abismo / profundo y negro / como mi suerte”

Un personaje fue “Juan Guerrero”; él, vengándose, mató a cuatro hermanos de su novia, recién asesinada por ellos. Pepita la pistolera era “más fiera que las fieras y brava para enamorar”. Panchito López fue un notable niño prodigio: “a los diez años papá resultó” y “el consejo de la historia es no vivas la vida con tanta rapidez” ¡Ah!, también hubo un aventurero y seductor que recomendaba a sus suegros, que si llevaban a sus chiquitas, “las cuiden o no respondo”.

“Quise hallar el olvido / al estilo Jalisco (¡no te rajes!) / pero aquellos mariachis y aquel tequila / me hicieron llorar”

Dentro del denso y bien poblado menú de música, sobresalió una voz con mucho mérito, a pesar de estar sufriendo por “Ella”: Miguel Aceves Mejía.

“Me cansé de rogarle / con el llanto en los ojos / alcé mi copa y brindé con ella”

Brillando en un ambiente donde se pueden destacar solistas como Pedro Vargas y Javier Solís, además de frescas voces femeninas como Linda Ronstadt, Thalía, Julieta Venegas y el vigente Marco Antonio Solís, junto a ellos es recordado con placer y nostalgia Miguel Aceves Mejía.

“No podía despreciarme (¡seguro que no!) / era el último brindis de un bohemio con una reina”

Con un registro vocal digno de ser destacado concretó una carrera llena de éxitos y se lo reconoció como “el rey del falsete”, recurso que no utiliza en su éxito sobresaliente entre nosotros, “Ella”.

“Los mariachis callaron / de mi mano sin fuerza / cayó mi copa sin darme cuenta”

Nació en 1915 en Chihuahua. Vivió 90 años. Su amplio registro le permitió cantar temas rancheros, boleros, tangos, música mariachi y huapangos, modalidad ésta bien a medida para su voz.

“Ella quiso quedarse / cuando vio mi tristeza / pero ya estaba escrito que aquella noche / perdiera su amor”

Entre nosotros Ella fue mucho más que una moda. Llenó años de consideración y canto de un pueblo florecido en notas americanas, mientras desarrollaba una rica carrera con ese éxito que siempre lo acompañó. Fueron de su apreciado repertorio temas emblemáticos como “La malagueña”, “La del rebozo blanco”, “Vaya con Dios”, “El jinete”, “La noche y tú”.

Como no podía ser de otra manera, también lució en la pantalla grande. En sus más de 64 películas tuvo como compañeras a María Félix, Amalia Rodrigues, Edith Piaff y Lola Flores.

Y nos tuvo a nosotros, claramente.

Enganchados en el comienzo de la emblemática Ella, cuando un mariachi de su acompañamiento le dice sonoramente: “Arráncate, Miguel, con uno de tus gritos que tú sabes echar”, no percibíamos desde aquí que estábamos guardando en esa exclamación la anécdota casual y la historia de una trayectoria, juntas en una mesa con las más ricas vivencias.