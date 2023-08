PreViaje 5 en los meses de septiembre y octubre

La nueva edición del programa PreViaje 5 ya está confirmada, aunque todos los detalles se anunciarán de manera oficial en las próximas semanas.

Mientras tanto, el Gobierno anticipó algunos datos importantes, como las fechas en que estará vigente y el nuevo tope de reintegro.

El mismo podrá utilizarse para viajar en temporada baja, precisamente entre los meses de septiembre y octubre de 2023.

El tope de reintegro en la cuarta edición fue de 70.000 pesos y según confirmaron fuentes del Ministerio de Turismo, aumentará para la quinta entrega.

Si bien no se definió aún el monto concreto, se indicó que "lo más probable es que esté entre 70.000 y 90.000 pesos".

El programa tiene como objetivo fomentar el turismo dentro de la Argentina. Por eso, en cada compra turística (como un pasaje, alojamiento o excursión, por ejemplo) se reintegra hasta el 50% de lo gastado en una tarjeta de crédito del Banco Nación. En el caso de los jubilados, el reintegro es del 70%.

Al igual que la cuarta edición, incluirá la posibilidad de utilizarlo durante un fin de semana largo. En este caso, el que va del 14 al 16 de octubre.

Se prevé que la próxima edición del programa PreViaje no se extienda a los dos meses completos, pero sí que tenga vigencia en días clave como el feriado del 12 de octubre, que se trasladará para ser un fin de semana largo.

Después del anuncio oficial, los interesados podrán efectuar las compras anticipadas dentro del territorio nacional y cargar los comprobantes correspondientes para acceder a la respectiva devolución.

PreViaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito, para viajar a todos los destinos de Argentina. Para personas afiliadas de PAMI, la devolución asciende al 70%.

En sus anteriores ediciones benefició a 6 millones de personas, con un impacto económico cercano a los 200.000 millones de pesos para el sector turístico.

Todos los servicios comercializados por prestadores inscriptos (agencias de viaje, alojamiento, vuelos y transportes de larga distancia, contaron con un tope de 70.000 pesos.



FIN DE SEMANA

Unos 865.000 turistas recorrieron el país durante este fin de semana largo, lo que representa un alza del 4,9% respecto al mismo período del año pasado, según un informe privado.

El gasto promedio diario ascendió a $18.964 por persona, un 7,7% más que en 2022 a precios constantes, en tanto que la estadía media fue de 2,3 días.

"Continuó siendo fuerte la presencia del visitante internacional, especialmente en la Patagonia, el Noroeste, Iguazú, y las ciudades de frontera", precisó el trabajo de CAME.

El gasto total fue de $ 37.736 millones, con lo cual el impacto económico fue un 3,9% mayor al de 2022, siempre a precios constantes.

Para CAME "el tiempo y el contexto económico incierto no ayudaron" y reveló que "en la semana previa, muchos hoteles y lugares de alojamiento vieron caer reservas por el temor que generó la suba del dólar y de los precios".

No obstante, aclaró que "sobre el viernes, el turista reapareció mostrando que el viaje ocupa un lugar importante en su canasta de consumo".

Siempre de acuerdo a CAME, en los siete fines de semana largos que van del año, ya viajaron 11,8 millones de turistas y dejaron un impacto económico directo de 446.478 millones de pesos.

Los números fueron elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias, municipios y Nación.