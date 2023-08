El centro de la ciudad se vistió de gala para celebrar el Día del Niño

En un domingo a puro sol y con una temperatura ideal para estar al aire libre, este domingo se desarrolló con total éxito en el centro de la ciudad las celebraciones por el Día del Niño o el Día de las Infancias. El corazón de la ciudad tuvo una convocatoria multitudinaria, tanto de niños como de familias y como hacía mucho tiempo no sucedía, en este evento especial que organizó la Municipalidad de Rafaela conjuntamente con Paseo del Centro con la realización de diversas actividades para los pequeños rafaelinos y también para los turistas que se hicieron presentes, ya que la iniciativa sirvió además para aprovechar a los participantes del Sueño Celeste, el tradicional torneo de fútbol infantil que se inició el jueves y finalizará este lunes con la participación de 6.500 pequeños deportistas de 18 provincias de Argentina y de países vecinos como Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Las actividades contaron con juegos inflables; shows de burbujas, globos, monociclistas y malabaristas; personajes infantiles repartiendo sorpresas, estaciones de DJ, food trucks y una plataforma de fotos 360°. Además, varios de los comercios de la zona abrieron sus puertas, atendidos por sus propios dueños, para acompañar esta gran idea que arrojó resultados muy favorables y positivos para los organizadores.

En diálogo con este Diario, Brenda Bertone, presidenta de Paseo del Centro, no ocultó su satisfacción por la notable respuesta que tuvo este acontecimiento, al remarcar que "tuvimos una hermosa tarde en Paseo del Centro, donde una vez más pudimos ver y convocar a las familias en las calles céntricas de la ciudad. Y las imágenes hablan por sí solas, donde hace tiempo no teníamos tanta concurrencia en el casco histórico local, donde los niños pudieron jugar y divertirse. Por momentos hubo un poco de cola en algunos juegos pero se pudieron aprovechar todas las atracciones y los shows que se llevaron a cabo".

Además, Bertone acotó que "estamos muy conformes también porque pudimos mostrarle a la gente que vino de visita a la ciudad durante este fin de semana largo por la realización del Sueño Celeste que Rafaela es una ciudad divertida y alegre. Y como dije en otras oportunidades, tenemos una ciudad memorable porque la idea es que ellos puedan recordar a Rafaela como un lugar al cual le den ganas de volver. Quizás no contamos con atractivos turísticos como algún paisaje que pueda llamar la atención, pero sí podemos hacerlo por ser hospitalarios y por ser receptivos cuando tenemos personas que son de afuera y por ese lado creemos que el objetivo se logró y se superaron ampliamente las expectativas que teníamos".

Por último, la entrevistada manifestó que "los comerciantes además aprovecharon la ocasión para poder vender sus productos y pudo haber sido mejor, pero esto también tiene que ver con una situación y el contexto económico actual que estamos viviendo como país y también post elecciones primarias nacionales. Pero estamos más que satisfechos por cómo se desarrolló la actividad, por la convocatoria y por todo lo que hemos podido mostrarles a los visitantes".



PLAZA FERIA DEDICADA

A LAS INFANCIAS

Mientras tanto, la segunda edición de Plaza Feria dedicada a las infancias se llevó a cabo durante este sábado y domingo en la Plaza 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita y que contó con una importante afluencia de público y significativa participación de feriantes. Se trató de la segunda edición dedicada a las infancias, con lo cual agosto sumó cuatro jornadas de feria en total. Cabe destacar que Plaza Feria ofrece un espacio para la exposición y venta de productos artesanales y de disciplinas como el arte y el diseño. Además busca brindar más y mejores posibilidades laborales y artísticas, fomentar un enriquecimiento de la oferta cultural y de esparcimiento para la comunidad con la intención de atraer a un público más numeroso y diverso. También trabaja contribuyendo a la difusión y proyección de manifestaciones artísticas independientes e innovadoras, revalorizando a estas frente a los productos comerciales.