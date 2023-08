Día Mundial del Peatón, una oportunidad para reflexionar sobre la movilidad urbana

Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón en todo el mundo. Esta fecha fue promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en recuerdo del primer accidente registrado en 1897, cuando Bridget Driscoll, una ciudadana londinense, murió atropellada por un vehículo a motor.

En Argentina, a diferencia de otros países en el mundo, se respetan muy poco los derechos del peatón. En cualquier esquina o senda peatonal puede observarse no solamente como se vulnera la prioridad de quien camina, sino también como rige la ley de la selva, la ley del más fuerte, que trasladada al tránsito es la ley del vehículo de mayor porte. Esta manera de comportarse en la vía pública, fue poco a poco naturalizándose llegando incluso a que el peatón deba agradecer cuando lo dejan cruzar a la otra vereda, aún con semáforo a su favor.

Según datos del observatorio vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en la provincia de Santa Fe el 8 % de los fallecidos en accidentes de tránsito son peatones, un poco menos que la media nacional, cifra que llega al 10 %.

Al respecto, el Subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Osvaldo Aymo, consideró que “el momento más riesgoso del peatón es cruzar la calle, por lo que podemos hacer algo para disminuir el riesgo de un atropello peatonal. Primero hay que elegir el lugar, el más seguro es la esquina, donde somos visibles y el automóvil baja la velocidad. Segundo, elegir el momento, y mirar para ambos lados antes de cruzar”.

Pero además de estas recomendaciones para resguardar la integridad de peatones, es necesario que los Estados regulen y controlen la velocidad en que se transita en la vía pública. Al respecto el funcionario sostuvo que, “ante un atropello peatonal, la velocidad del vehículo es muy importante. ya que se demostró que de cada 10 personas atropelladas a 30 kms/hora mueren 3 personas; a 40kms/hora, mueren 5; a 50Kms/hora mueren 8 y a 60 kms/ hora mueren todos”.

Por lo antedicho, en esta fecha tan sensible a la seguridad vial de quienes comparten la vía pública, es imperioso recordar que todos son peatones en algún momento y que respetar este actor vial es una forma de respetarse a uno mismo, y a los afectos.



¿CUALES SON LOS DERECHOS DEL PEATON?

En primer lugar, es necesario reiterar que el peatón siempre tiene la prioridad a la hora de cruzar la calle (a excepción de vehículos de emergencia). Esto se debe a las condiciones obvias de vulnerabilidad de quien camina, especialmente las niñas y niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. ya que al no tener una estructura que los proteja, están más expuestos a sufrir grandes daños en caso de un accidente vial. No obstante, queda claro que las responsabilidades para evitar accidentes también conciernen a quienes se desplazan a pie.



¿CUALES SON LOS DEBERES DEL PEATÓN?

• Circular por la vereda, alejado del cordón.

• Cruzar siempre por las sendas peatonales.

• Evitar cruzar por delante de un colectivo o entre automóviles.

• Respetar todos los semáforos, no solamente el peatonal.

• Si el semáforo está en verde, pero se oye la sirena de un vehículo de emergencia, hay que esperar sobre la vereda hasta que pase. Las autobombas, así como las ambulancias, siempre tienen prioridad en el paso para asistir en accidentes y siniestros.

• Los niños deben cruzar la calle tomados de la mano de un mayor.

• Utilizar ropa clara de noche, así los conductores tienen mayor visibilidad.

• No usar el celular, ni auriculares cuando se cruza una calle. Cualquier dispositivo electrónico disminuye la capacidad de alerta.

• Esperar el colectivo o un taxi siempre sobre la vereda.