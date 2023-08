Inauguraron la pavimentación de la ruta provincial 48-S

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, inauguró este domingo la pavimentación de un tramo de 6 kilómetros de la ruta Provincial N° 48-s, entre la Ruta Provincial N° 13, altura María Juana, y Garibaldi, que representó una inversión del gobierno provincial de $ 1.100.575.625,87. La obra beneficiará a 30 mil santafesinos y mejorará el acceso a la localidad de Garibaldi.

Durante la inauguración, Omar Perotti expresó que "esta obra es una forma de reparar tantos años de demora, donde desalentó seguramente a mucha gente y, por otro lado, de darle gracias a los que se quedaron para pelearla desde aquí. Esto, sin dudas, para ustedes también es una mejora que se comparte”.

Luego, remarcó "que queremos que esta provincia se equilibre poblacionalmente, y eso se consigue cuando los pueblos crecen, cuando cada uno de los pueblos puede retener a su gente, o entusiasmar a la gente para venir y eso sucede si se producen cosas, si pasa algo en cada uno de los pueblos, si hay oportunidades de trabajo, si hay mejoras en las prestaciones de servicio, si hay buenas comunicaciones, si hay accesos, si hay salud y eso es lo que nos pusimos a hacer y lo que estamos haciendo”. “Demasiada gente se nos fue de nuestros pueblos y del campo porque no se hacían estas obras y no hacer obras en esta zona de tanta producción es dar mucha ventaja”, añadió el mandatario provincial.

Finalmente, expresó que “eso es lo que nos lleva a plantear obras como esta porque no nos cabe duda que nuestra gente de trabajo, de esfuerzo diario, va a devolver con creces lo que aquí se está invirtiendo”.

Del mismo modo, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, agradeció al gobernador por “hacer realidad esta obra que es un antes y un después para la localidad y la región” y valoró que “cuando hay decisión y voluntad las cosas se pueden hacer”.



LA OBRA

Los trabajos, que fueron ejecutados por la UT conformada por Laromet S.A - Obring S.A - Edeca S.A, consistieron en el movimiento de suelo y fresado de pavimento existente; ejecución de capas estructurales: subrasante, suelo cal, estabilizado granular cementado y carpeta de concreto asfáltico; señalización horizontal y vertical; alcantarillas transversales y de acceso a propiedad; traslado de alambrados y tranqueras; y el corrimiento de líneas eléctricas de media, alta y baja tensión y de alta tensión subterránea.



FIESTAS PATRONALES

DE MARÍA JUANA

Posteriormente, el gobernador junto al senador nacional, Marcelo Lewandowski, asistieron a las fiestas patronales de la localidad de María Juana. Durante la recorrida, Perotti expresó que “tuvimos 2 años y medio sin poder hacer estas cosas así que hoy estamos disfrutando de estos encuentro. La gente se ha volcado masivamente a cada encuentro que hay al aire libre, a cada espectáculo cultural, lo vemos en cada uno de los lugares, esa necesidad de volver a encontrarse y salir”.



LA AGENDA DE HOY

Este lunes, el gobernador Omar Perotti estará este lunes en Venado Tuerto, donde a las 11:30 realizará una recorrida por la Expo Venado. En tanto, Perotti participará también hoy de dos actividades en la ciudad de San Justo. Por un lado, a partir de las 15:15 horas, recorrerá la 79° Expo Rural de San Justo, un evento donde se exhibe todo el potencial y la diversidad de la producción santafesina, desde el sector ganadero y la agricultura, hasta la innovación tecnológica aplicada al agro. Por otro lado, a las 17 horas en el Punto Violeta de la ciudad (Belgrano y San Roque), Perotti encabezará la entrega de 59 títulos del programa Plan Fonavi a familias de San Justo.