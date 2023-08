Argentinos superó a River

River perdió anoche por 3 a 2 con Argentinos Juniors en su visita al estadio Diego Armando Maradona por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y no pudo levantar cabeza después de la eliminación de la Copa Libertadores.

Con un doblete de Luciano Gondou en su debut con la camiseta de Argentinos Juniors y otro de Marco Di Cesare, el equipo dirigido por Gabriel Milito le ganó un partidazo a River, que no pudo superar el juego del local a pesar de que dio vuelta el marcador con los tantos de Esequiel Barco y Agustín Palavecino cuando caía por 1 a 0.



INDEPENDIENTE SIN DT



Colón de Santa Fe debutó con una gran victoria sobre Independiente por 1-0, en un partido de la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, disputado el sábado en Avellaneda entre dos equipos con el objetivo de garantizar su permanencia en primera división. Y todo lo que fue alegría para el Sabalero fue también bronca para el Rojo, que se quedó sin DT ayer. El entrenador Ricardo Zielinski tomó la decisión de presentar su renuncia y la dirigencia la aceptó. Es por eso que ya buscan a su reemplazante.



OTROS RESULTADOS. ZONA A: Arsenal 0 - Instituto 1, Rosario Central 0 - Atlético Tucumán 0. HOY: 18hs Huracán vs Banfield. ZONA B: Sarmiento 2 - Tigre 0, Lanús 0 - San Lorenzo 1. HOY: 20.30hs Newell's vs Central Córdoba.