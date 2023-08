9 de Julio igualó en Corrientes

9 de Julio sigue sin poder ganar en condición de visitante en lo que va de la temporada 2023 del torneo Federal A pero ayer se trajo uno de esos puntos que ‘suman’. Está claro que la intención es sumar de a tres pero cuando no se puede, sobre todo en terreno ajeno, es importante no perder. Por la fecha 26 de la zona D el León visitó a Boca Unidos de Corrientes e igualó 1 a 1, encuentro que lo perdía y lo terminó igualando con un cabezazo de Tiago Peñalba, a los 36 del complemento.



De esta forma el elenco conducido por Maximiliano Barbero llegó a los 27 puntos, suma cuatro sin derrota (1 victoria y 3 empates) y se mantiene a tres de Crucero del Norte, último de la tabla. Juventud Antoniana, que perdió, quedó con 25.



El ‘Colectivero’ se puso arriba en el marcador a los 42 minutos de la primera parte, luego de una salida en falso de Aguilar. Piz la robó en el medio, tocó para Gabriel Morales y el exAtlético de Rafaela metió un par de enganches para acomodarse y meter un remate cruzado que contuvo Grinóvero pero el rebote el quedó servido al ‘Turco’ Carlos Salom, que sólo tuvo que empujar el balón para poner el 1 a 0.



En el complemento, el local tuvo un par de situaciones como para aumentar el tanteador pero la figura de Grinóvero le permitió seguir en partido.

Cuando se jugaban 36, y luego de un córner, el ingresado Peñalba ganó en la alturas y de cabeza puso el empate para los ‘Julienses’.



La próxima presentación de 9 de Julio será de local, en el Coloso Germán Soltermam, el viernes 25 recibiendo a Sol de América en el cierre de la tercera rueda.



OTROS RESULTADOS: Sábado: Crucero 0 - Sarmiento 0. Domingo: Gimnasia 3 - San Martín 0, Juventud Antoniana 0 - Central Norte 1.



LA PRÓXIMA FECHA (27º): 9 de Julio vs Sol de América, San Martín vs Crucero del Norte, Sarmiento vs Juv. Antoniana, Central Norte vs Boca Unidos.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Boca Unidos: Lucas De León; Mariano De Col, Walter Juárez, Raúl Albornoz y Joaquín Livera; Leandro Gómez, Tobías Coppo y Angel Piz; Gabriel Morales, Carlos Salom y Antonio Medina. Suplentes: Quijano, Leani, Méndez, Moravec, Avila, Solari. DT: Raúl Estevez.



9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Maximiliano Aguilar, Agustín López y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. Suplentes: Testore, Loboa, Baudracco, Burdese. DT: Maximiliano Barbero.



Gol en el primer tiempo: 42m Carlos Salom (BU)

Gol en el segundo tiempo: 36m Tiago Peñalba (9).



Cambios ST: Martín Ojeda x Piz (BU), 24m Maximiliano Solari y Saúl Abecasis x Salom y Medina (BU), 20m Agustín Costamagna x Larrera, Tiago Peñalba x Vera y Augusto Baldasarre x Bravo (9), 21m Abecasis x Salóm (BU) y Solari x Medina (BU), 29m Mateo Gutiérrez x Ibáñez (9), Francisco Esteche x Morales (BU),



Amarillas: Maximiliano Aguilar, Braian Peralta, Agustín Vera (9).



Estadio: Leoncio Benitez.

Árbitro: Matías Billione Carpio.

Asistentes: Mariana Beatriz Dure y María Soledad Ríos.

Cuarto árbitro: Fernando Brillada.