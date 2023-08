Sportivo no para: líder y nueve al hilo

Por supuesto que para entrar en la historia dorada de Sportivo Norte le hacen falta los títulos. Pero el equipo de Marcelo Varela ahí va, ilusionado con seguir por ese camino que quién sabe hasta dónde lo llevará. Lo cierto es que al ganarle 3-0 a Florida de Clucellas llegó a su noveno triunfo consecutivo y superó la marca histórica que tenía Libertad de Sunchales en 1935, con ocho victorias seguidas, según datos del libro de los 100 años de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Con este nuevo triunfo el ‘Negro’ sigue liderando el Clausura de Primera A liguista.



A continuación, todo lo sucedido en la tarde de ayer:



Sportivo Norte 3 (30m PT Manuel Grana, 25m ST penal, Juan Espíndola y 31m ST Oscar Maldonado) vs Florida de Clucellas 0, Brown San Vicente 1 (44m ST César Berazategui) vs Dep. Aldao 1 (19m ST Baltazar Triverio), Arg. de Humberto 0 vs Arg. Quilmes 2 (35m ST Juan José Weissen y 37m ST Fernando Ludueña).



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 27, puntos; Ben Hur 21; Ferrocarril del Estado 20; Peñarol 19; Libertad 18; 9 de Julio 17; Argentino Quilmes 16; Atlético de Rafaela 14; Dep. Aldao 12; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión 9; Brown San Vicente 8; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 1.



Próxima fecha (10º): Dep. Tacural vs Brown San Vicente, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Florida vs Ferro, 9 de Julio vs Ramona, Libertad vs Unión, Atlético (MJ) vs Ben Hur, Arg. Vila vs Dep. Josefina, Peñarol vs Arg. Humberto, Arg. Quilmes vs Dep. Aldao.



PRIMERA B



En la Primera B liguista ayer continuó la fecha 7 del Clausura, que tenía algunos adelantos disputados en la noche del viernes y se completará este lunes:



ZONA SUR



Atlético Esmeralda 2 vs La Hidráulica 0.



Posiciones: La Trucha 18, puntos; Esmeralda 18; Sp. Santa Clara 13; Bochazo 13; Talleres (MJ) 9; Juventud Unida 9; La Hidráulica 5; Libertad EC 5; San Martín 4; Zenón Pereyra 4; Def. de Frontera 1.



ZONA NORTE



Independiente Ataliva 4 vs Moreno de Lehmann 1, Sp. Aureliense 0 – Sp. Roca 0. Lunes 21/08: 15.30hs Belgrano San Antonio – Independiente San Cristóbal.



Posiciones: Ind. Ataliva 15, puntos; Atl. Juventud 13; San Isidro 13; Belgrano 10; Bella Italia 9; Roca 9; Ind. San Cristóbal 7; Tiro Federal 7; Moreno 7; Sp. Aureliense 3; Susana 2.