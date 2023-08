Claudio Bieler, máximo goleador de la historia de Atlético de Rafaela

No le alcanza con ser uno de los referentes de su equipo, uno de los diferentes de la Primera Nacional, él quiere más. Por eso, lejos está de aflojar, y a sus 39 años sigue agrandando su leyenda. Claudio Bieler hizo el gol con el cual Atlético de Rafaela igualó 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, en la tarde del sábado en Caseros, y así llegó a los 57 tantos oficiales en la ‘Crema’ para convertirse en el máximo goleador de la historia. Dejó atrás a Gonzalo Román Del Bono.



Para los estadistas, el ex 10 de albiceleste tenía el récord con 56 goles hasta que el ‘Taca’ hizo de las suyas. Y ahora quiere ir por más…



“Estoy muy agradecido al grupo que me ayuda a que yo pueda lograr cosas importantes”, señaló con su humildad de siempre Claudio Bieler, luego del empate ante el ‘Pincha’ de Caseros.

“Siempre uno valora lo grupal pero pasa por lo que pueda sumar uno desde lo personal, me tocó convertir, quedé en la tabla histórica del club Atlético de Rafaela, eso me pone muy contento y tengo que seguir trabajando para ver si puedo aumentar esa cifra”, agregó.



-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando marcaste el penal?



-Nada en especial. Volver a convertir es lindo pero lo más importante es lo grupal. Después del gol, fuimos en busca del segundo, lamentablemente nos empataron muy rápido y lo pudimos sostener. Uno se queda con eso.



-Ahora a ampliar esas estadísticas…



-Mi primer objetivo, y el de todos, es tratar de meternos en la zona de reducido, si puedo convertir bienvenido sea, pero lo más importante es que nosotros podamos lograr el objetivo de meternos en el reducido. Si me toca convertir y ampliar esa cifra será importante, pero el objetivo es otro. Trato de brindarme al máximo en todos los partidos y devolverles a los hinchas el cariño que me dan.



-Con este gol quedas en la historia de Atlético, un club por el cual han pasado grandes jugadores. Dejas una huella importante.



-Hay muchos jugadores reconocidos en el club, no quiero nombrar porque seguro me olvido de alguno, es una lista muy amplia, son muchos, estoy acá, estoy activo, quiero seguir jugando, convirtiendo y es una sensación muy linda la de quedar en la tabla histórica del club.



-¿Qué análisis haces del partido? ¿Con qué sensación se van?



-Nos vamos con una sensación que lo podríamos haber ganado. Lo que planteó Ezequiel (Medrán) en toda la semana es lo que se dio. Nos quedamos con esa espinita que podríamos haber dado un poquito más, pero también enfrentamos a un rival muy duro que sus entrenadores nos conocen. Nos empataron muy rápido y no pudimos ampliar la ventaja que es lo que queríamos. Nos vamos con un punto a casa que es importante, en otras oportunidades nos volvíamos con las manos vacías, y suma para entrar al reducido.