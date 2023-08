Avanza una excepción para jardines privados ante la falta de docentes

El Concejo Municipal analiza un proyecto presentado por la edil oficialista, Valeria Soltermam, para modificar la ordenanza que regula la actividad de los jardines de infantes privados, que plantearon dificultades para cumplir con la exigencia de contar con una docente matriculada en cada una de sus salas.

La nota firmada por Anabela Coria y Celeste Porcel, como representantes de más de 20 jardines materno infantiles de la ciudad, manifiesta "una dificultad de funcionamiento y contratación de personal debido a las restricciones que impone el Art. 7º de la Ordenanza Nº 4581".

En los considerandos de la iniciativa impulsada por Soltermam, se destaca que "se realizaron reuniones con la secretaria de Educación, el responsable del área de Habilitaciones municipales y con el Fiscal municipal para acordar, finalmente, una flexibilización en el artículo 7º de la Ordenanza vigente que regula el funcionamiento de los jardines materno infantiles; la cual garantiza se continúen respetando leyes nacionales".

De acuerdo al proyecto, con la modificación sugerida el artículo 7) quedaría de la siguiente manera:

a)El/la responsable o titular debe tener título docente como profesor/a de nivel preprimario, maestro/a jardinero/a u otro equivalente reconocido por la autoridad provincial pertinente e inscripto en el Ministerio de Educación. Los/las titulares a cargo de la sala deben ser docentes matriculados/as del nivel.

b) Los/las titulares (que realizan educación física, musical, etc.) también deben tener título docente reconocido e inscripto por la autoridad provincial competente.

c) Todo el personal, aún el auxiliar no docente, incluido los/las alumnos/as de las carreras respectivas, debe contar con libreta sanitaria; certificado de examen psicofísico que lo/la habilite para el trabajo a realizar; constancia expedida por autoridad competente que acredite que no registra causas penales ni contravencionales en trámite o con sentencia firme.

Asimismo, el proyecto establece que "cuando el responsable o titular del establecimiento acredite mediante declaración jurada la imposibilidad objetiva de contar con personal que cumpla con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo, la autoridad de aplicación podrá autorizar con carácter excepcional y temporal la incorporación de estudiantes avanzados de la/las carreras mencionadas en el inciso a) del mismo, sólo si tuvieran el 60% o más de las materias aprobadas".

"Esta excepción podrá aplicarse desde el surgimiento de la necesidad y hasta la finalización del mismo año calendario en la que comience, no pudiendo renovarse el año siguiente. Sólo podrá utilizarse esta modalidad de contratación excepcional para el 25% del total del personal. En caso de que la institución educativa solicitante cuente con una sola sala, no podrá hacer uso de esta prerrogativa", sostiene.

La secretaria de Educación del Municipio, Mariana Andereggen, señaló que en Rafaela funcionan alrededor de 30 jardines maternales de carácter privado que atienden a niños y niñas de 45 días a tres años. "El proyecto de modificación de la ordenanza propone que los estudiantes que ingresen a los jardines en el marco de esta emergencia por falta de personal matriculado debe tener completo el primero y segundo año de la carrera", dijo la funcionaria días atrás en una entrevista en el canal local Next.