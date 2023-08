Massa armará un gabinete de "unidad nacional" con radicales y peronistas

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que si le toca gobernar el país armará "un Gabinete con radicales y peronistas que hoy están en el PRO", en tanto que sostuvo que tratará de convencer a los votantes que en las PASO se inclinaron por Horacio Rodríguez Larreta.

"Buscaría un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y peronistas que hoy están en el PRO", indicó el ministro de Economía, en tanto que deslizó que dirigentes del espacio de Juan Schiaretti también podrían ser funcionarios de su gestión. Además, dijo que le "gustaría ver en el cuarto oscuro a muchos de los que integraron las listas de Horacio en Juntos por el Cambio el 22 de octubre".

"Hay 17 millones de votos en juego entre los que no fueron a votar y los que votaron a otras fuerzas. Hay un número importante de voto en blanco e impugnado. Hay como 13 millones de votos de gente que no fue a votar, así que hay un trabajo grande por hacer", subrayó en una entrevista que brindó al diario Clarín.

"Tengo el desafío, primero, de invitar a compartir el sueño a todos los que votaron a (Juan) Grabois. Después, a todos los que votaron a Horacio (Rodríguez Larreta) y que claramente no comparten la idea del todo nada que planteó (Patricia) Bullrich. Y después, tratar de convencer a aquellos que en 2019 nos votaron a nosotros y en 2015 a mí y en esta elección están enojados o decepcionados y eligieron a (Javier) Milei", enumeró Massa sobre la hoja de ruta que tiene por delante en esta segunda etapa de la campaña presidencial.

Al respecto, aseguró que "hay muchos peronistas que en algún momento se desencantaron y también hay muchos radicales defensores de la escuela pública, de la gratuidad universitaria, de la movilidad social ascendente en la Argentina que no tienen nada que ver con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Bullrich, y tienen mucho más que ver conmigo, con la identidad de origen del Frente Renovador".

"Llevaron una candidata que, en lugar de hablarle a todos, sólo le habló a los duros. Por eso (Mauricio) Macri termina más inclinado a tratar de jugar como fetiche con su nuevo juguete (Javier) Milei", señaló sobre Juntos por el Cambio.

Para el ministro, "lo más grave del jugueteo de Macri con Milei es que le falta el respeto a los votantes de Horacio (Rodríguez Larreta) y a los radicales".

"Macri decidió destruir Juntos por el Cambio y empujar a todo el mundo con Milei, porque hay una falta de respeto de Macri a Patricia: la idea de ir empujando suavecito y con gestos y poniéndole gente a trabajar los votantes a Milei", opinó.

Por último, Massa aseveró que "el mundo piensa que la Argentina de Milei es inviable". "La idea en el mundo de que lo que propone el candidato que ganó es inviable. Hay 70 artículos de todo el mundo que plantean la inviabilidad de la Argentina si el 11 de diciembre Milei es presidente", añadió. (NA)