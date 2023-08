Nuevo disco de Manu Sija

Manu, quien se ha presentado y ha grabado junto a infinidad de músicos reconocidos, es admirado por Pat Metheny, que lo eligió para abrir sus últimas presentaciones en Buenos Aires, es el único músico multiinstrumentista en Argentina que hace canciones nuevas y versiones con live looping, o sea, grabándose a sí mismo y armando la banda el solo desde cero (sin pre grabaciones ni pistas, logrando a veces que parezca que está con una banda de cinco a diez músicos). La música brota de él de una forma tan natural y a la vez se enreda entre aparatos que le permiten la magia de estar tocando solo con él mismo. Es realmente impactante la capacidad que tiene para ir tocando mil botones mientras está interpretando la música más elevada. improvisando, armando canciones desde cero, a veces canciones que no tocó nunca, porque se da la libertad de hacer eso en sus conciertos.

Manu Sija continúa con una renovación de la música folclórica que iniciaron músicos como el Chango Farías Gómez, Liliana Herrero o Raúl Carnota, pero desarrollando un lenguaje electrónico que convive con lo acústico, a tal punto que a veces ni se nota que está tocando solo.

El enlace al disco doble para descargar: https://drive.google.com/drive/folders/1emzFB-o9tAWYU8QBVfQN2vbmzeu0A2ML?usp=drive_link



Ecléctica

El multifacético artista Manu Sija presenta “Ecléctica” (independiente), su quinto disco, álbum doble que contiene veintidós canciones y cuenta con la participación de León Gieco, Nito Mestre, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Lalo Mir, Juan Falú, Kevin Johansen, Santiago Molina, Nano Stern, Raly Barrionuevo, Ernesto Snajer, Luis Bacque, Ana Prada, Marta Gómez, Guido Bertini, Fede Grellet, María Mulata, Nadia Larcher, Flor Bobadilla Oliva, Xabier Díaz, Hernán Jacinto, Flavio Romero, Santiago Arias, Marcelo Torres y Juan Manuel Melli Palacios.

La música y la selección de invitados para el disco llevan la impronta que define a Manu Sija como artista, quien declara que “lo variado del repertorio, la instrumentación, la forma de grabación; yo mismo, mi persona, mi vida es ecléctica,”. Del total de temas de “Ecléctica”, siete son composiciones propias de Manu, de las cuales cuatro están teñidas por el duelo que el artista viene atravesando desde la muerte de su padre a comienzos de 2021.

Dice Manu Sija: “Ecléctica retrata un momento, largo momento de un año después del encierro, es duelo, es dolor, alegrías y amor. Generosidad de los amigos, amistad entre géneros. muchos estilos, muchos colores. Ecléctica es la música, pero ecléctica también soy yo, y también es esta unión que hoy es expresada en este álbum, pero mañana será un movimiento que no es ni industria ni negocio, es juntarnos, escucharnos porque queremos y porque nos queremos, es compartir para que el mensaje llegue, es ser uno mismo para ser todos”.

Manu es un artista reconocido por una importante variedad de músicos de renombre, entre ellos el gran Pat Metheny, quien dijo: “Escucho sobre músicos todo el tiempo de varias maneras. Ni siquiera estoy seguro de cómo fue que me encontré con la versión de First Circle de Manu, pero, por supuesto, me sentí halagado e impresionado. Él lo hizo realmente bien. A menudo escucho versiones de algunas de mis melodías con algún acorde incorrecto, y eso disminuye el impacto. Pero realmente disfruté cada parte de lo que hizo Manu. Y fue genial conocerlo e ir a escucharlo aquí en Nueva York. Él es un talento especial y me gusta mucho su música”. Sija fue elegido por Metheny para abrir los conciertos que brindó en sus últimas presentaciones en Buenos Aires.