"Vamos a trabajar muy duro en seguridad y educación, pero la vivienda será clave"

Como periodista deportivo que fue antes de ingresar a la escena política y asumir como senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, promete dejar todo en la cancha para ganar las elecciones del 10 de septiembre y convertirse en el nuevo gobernador de Santa Fe. El candidato peronista del frente "Juntos Avancemos" elige creer en una victoria más allá que en las primarias de julio pasado estuvo lejos de ser el más votado en su categoría, aunque ganó por amplio margen su interna.

"Que la gente confíe" dijo un tal Leo Messi tras la derrota de la Selección argentina en el debut del Mundial de Qatar ante Arabia Saudita. Ahora es una de las frases que repiten en su equipo de campaña. El viernes, Lewandowski llegó a Rafaela para participar del Congreso de Delegados de la UOM en el que participaron 600 trabajadores metalúrgicos de toda la Provincia y además para ofrecer diversas entrevistas.

En su visita a LA OPINIÓN, admite que "en las últimas semanas la campaña nacional se llevó la mayor atención, pero nosotros casi que no cortamos después del reacomodamiento de las PASO del 16 de julio, continuamos recorriendo la Provincia poniendo el eje en las propuestas que tenemos, queremos contar lo que vamos a hacer en caso de acceder a la gobernación". Reitera que "apostamos a una campaña de propuestas marcando también que no tenemos que volver al pasado para mejorar lo que hoy no está bien sino que tenemos un plan mirando al futuro".

Tras destacar la "interna civilizada" entre los cuatro candidatos a gobernador del peronismo santafesino en contraposición con lo que ocurrió en Unidos entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, expresó que "hoy se necesita plantear propuestas y no agresiones, más allá de que algunos hayan ganado espacios agrediendo".

-Lo vimos compartir numerosos actos con el Gobernador, en definitiva son candidatos del mismo espacio.

-Exacto, las PASO ordenaron los distintos lugares que debemos ocupar todos los que estamos en Juntos Avancemos, la lista del gobernador ganó en su categoría, yo gané en la mía, los distintos senadores que estamos compartiendo el espacio, las intendencias, las concejalías, así que bueno, vamos caminando, a veces coincidiendo los lugares, y en otras sabiendo que cada uno tiene sus prioridades y necesidades dentro de una misma campaña.

-Recibió el respaldo del candidato presidencial del espacio, Sergio Massa. ¿Qué valor le asigna?

-Sí, con Sergio Massa venimos hablando desde hace varios meses, fue uno de los que apoyó la posibilidad de mi candidatura en la provincia de Santa Fe. Si bien uno no viene del Frente Renovador, se dio el consenso entre los sectores vinculados al gobernador, aquellos relacionados a Massa y nuestro espacio que veníamos también acompañados por muchos presidentes comunales, intendentes. Así se conformó esta lista que en la interna se llamó 'Elijo Hacer'.

-En las PASO el frente Unidos logró cerca de un millón de votos en la categoría de gobernador. ¿Cómo plantea la estrategia, cómo llega con un mensaje claro a todos los santafesinos para intentar emparejar la pulseada?

-Con propuestas claras. Hay temas específicos como el de la seguridad. En Santa Fe se observa desde hace 15 años una situación compleja principalmente en Rosario, pero también en la capital provincial y otras ciudades. A la problemática del narcotráfico no le hemos podido encontrar la vuelta hasta acá, genera una gran preocupación, angustia, incertidumbre, miedo. Tenemos que trabajar fuertemente este tema con medidas para la Policía, para el Servicio Penitenciario y un trabajo coordinado con la justicia tanto provincial como federal. Pero además impulsar acciones en el área social y en el tema adicciones donde nosotros queremos tener una profunda campaña para la prevención con aquellos que no cayeron y con la asistencia para quienes tienen consumos problemáticos.

-Usted pretende dejar una huella excepcional en materia de viviendas.

-Sí, nosotros vamos a tener un caballito de batalla para dar solución a uno de los grandes problemas de la sociedad que es la falta de viviendas, que hoy se ha transformado en uno de los temas más angustiantes. Vamos a llevar adelante un plan intensivo de construcciones para aquel que pueda pagar una cuota con lo que abona un alquiler y de esa manera pueda acceder a su propia casa. No lo vamos a hacer solos ya que tendrán intervención todos los sectores, como el de cooperativas y mutuales, a las que queremos darle un gran impulso, los sindicatos, las empresas a quien ya le hemos llevado las propuestas de construcciones de viviendas. Nosotros queremos ser el gobierno que desde el regreso de la democracia en Santa Fe, en 1983, haya construido la mayor cantidad de viviendas. Es uno de los objetivos cruciales al que vamos a apuntar.

-La cuestión de la obra pública se ha instalado en la campaña, en gran medida porque la sequía impactó negativamente en las finanzas públicas y a partir de esa situación se redujo el financiamiento para los proyectos en ejecución.

-Lo que se empezó se termina. Lo que está programado y licitado y ya en camino, vamos para adelante. De eso no hay ninguna duda, hay que llevar absoluta tranquilidad en torno a que las obras que son importantes, que significan un beneficio a la comunidad, que están comenzadas, las vamos a continuar y vamos a abonar todo lo que haya que abonar. la decisión es generar certidumbre y que no le pase a las empresas lo mismo que le pasó en la transición con el gobierno anterior, que dejó 6 meses sin pagar y dejó un gran problema al gobierno actual.

-Educación es otro de los ejes del debate público en la campaña. ¿Cuál es su mirada?

-Si queremos tener buena seguridad, buena educación pública, buena salud pública, independientemente de la tecnología, de la infraestructura, lo que debemos tener es material humano. La educación es clave. Para tener un buen material humano, hay que dar las posibilidades de capacitación, hay que incentivar a aquel que se capacite. Hay dos problemas que es necesario resolver, el primero es el de la repitencia y el segundo el de la deserción escolar. Tenemos que trabajar y mucho para actualizar los métodos de enseñanza, para encontrarle salidas a un tema en donde necesitamos que nuestros jóvenes salgan con una capacitación de calidad de la escuela secundaria. En particular, vamos a hacer hincapié en las escuelas técnicas, en disciplinas como robótica e informática que pasarán a ser parte de la enseñanza obligatoria desde temprana edad. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque otro de los problemas que tenemos es el paso de los jóvenes de la escuela a las empresas. Muchas empresas han tenido un cuello de botella en la capacitación del capital humano. Debemos fortalecer esa educación y esa capacitación para que las empresas puedan contar con un material humano calificado que potencie su crecimiento.

-Es inevitable preguntar por el escenario nacional, el resultado de las PASO con un triunfo de Javier Milei. Porque un escenario posible es que usted sea gobernador y Milei presidente. ¿Cómo ve esa historia?

-Primero hay que decir que está todo abierto, y yo soy respetuoso del voto popular. Sí pido que tengamos cuidado y que marquemos las grandes diferencias. Si la propuesta es no a la educación pública, no a la salud pública, no a la ciencia y tecnología, y quedemos a la buena de Dios y que el mercado regule todo, realmente va a ser un gran problema. Por eso yo llamo a todos los sectores, sobre todo a aquellos que viven de un salario, o que creen que mágicamente porque se piense en una dolarización van a pasar a ganar de 100 mil pesos a 100 mil dólares, o que crean que esto es el 1 a 1… esto no tiene nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se proponen. Reconozco que es necesario cambiar cosas, principalmente la inflación, la recuperación del salario porque nuestra gente está 50% prácticamente bajo la línea de la pobreza. Yo no le puedo explicar mis proyectos a alguien que no le alcanza para comer y que va al supermercado y no puede llenar un changuito, no puede llenar una bolsa de los mandados. En este sentido, desde Santa Fe podemos aportar mucho a partir de nuestro potencial para la producción de alimentos con el campo y la industria, como la frigorífica y la láctea.

-En caso de que el 10 de septiembre usted sea el gobernador electo, ¿Cómo elige su gabinete? ¿Tiene que respetar acuerdos internos con otros sectores del peronismo santafesino?

-Esto es una conjunción de distintos sectores que ya nos están acompañando, así que todos tendrán participación en un eventual gobierno. Pero además hay un detalle, no solamente son sectores del peronismo. Nosotros, y ustedes lo van a ver próximamente en algunos temas que vamos a hacer, estamos trabajando con otros sectores de la sociedad y otros sectores de la política. Porque a esto no lo va a resolver un solo sector político, todo santafesino de bien, que tenga algo para aportar, en nuestro espacio será bienvenido. Nosotros queremos construir un gobierno plural, serio y con propuestas concretas. Que resolvamos los problemas de la gente en serio, y eso es lo que vamos a proponer y lo que venimos comunicando desde que estamos en campaña.

-La última, un mensaje para los rafaelinos y para la gente de la región.

-Rafaela, a la que se la conoce como la Perla del Oeste, tiene recursos de todo tipo, comenzando por el capital humano, pero también industria, campo, tambos. En este caso, queremos incentivar a que los pequeños tambos tengan robot y que le permitan aumentar la producción. La robótica en la lechería sería un instrumento que agrega valor. Al pequeño tambero le cuesta mucho acceder, ahí tiene que estar el recurso del Estado para apoyarlo y que pueda producir más. Nosotros vamos a acompañar la educación de Rafaela, la salud de Rafaela, las empresas de Rafaela, las instituciones y así a toda la gente.