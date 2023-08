Milei desató otro frente de tormenta al decir que quiere a Macri en su gabinete

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que si llega a la Casa Rosada, designará al ex mandatario Mauricio Macri como una suerte de "embajador plenipotenciario" para que pueda "representar al país en el mundo". Tras su triunfo en las elecciones PASO, el líder libertario había recibido un llamado del ex presidente para felicitarlo por su performance y a partir de allí hubo halagos mutuos.

"Con Macri hablamos de varios temas. Me ha sorprendido muy gratamente que no solo se ocupó de preguntarme cosas de la economía sino que ha mostrado un lado humano, no esperado para mí dado el tipo de vínculo que tenemos", sostuvo el diputado nacional.

Al ser consultado sobre si lo sumaría a un eventual Gabinete, Milei respondió: "Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina". En ese sentido, esbozó que Macri sería "una figura por encima de Cancillería y demás, sino como un representante del país".

"Un embajador plenipotenciario, una cosa así. No sé cómo se define. Habría que crear la figura. Pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, digamos, mercados", añadió.



DIRIGENTES DEL PRO

CRITICARON A MILEI

Dirigentes del PRO rechazaron los dichos de Milei, respecto a un eventual cargo diplomático que le daría al ex mandatario Mauricio Macri y afirmaron que se trata de "una chicana" para tratar de "apropiarse de una figura política de otro espacio".

La suerte de ofrecimiento público que hizo el libertario a Macri generó ruido interno en Juntos por el Cambio e hizo que la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, terminara de tomar la decisión bajarse de su candidatura al Parlasur: ya lo venía barajando tras sufrir algunos inconvenientes de salud por el esfuerzo que le demandó la campaña.

"El acercamiento de Milei a Macri es una chicana más, son acciones de un político tradicional", afirmó el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo.

En declaraciones radiales, el dirigente del PRO remarcó que el ex mandatario "hizo un análisis de la Argentina y reconoció el aporte de Milei a la discusión política, pero dijo que apoya a Patricia Bullrich". "El Macri auténtico nos apoya con toda su convicción", añadió el ex legislador, quien integra el equipo de campaña de la postulante presidencial de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el ex secretario de Cultura Darío Lopérfido consideró que las declaraciones del libertario forman parte de "una estrategia electoral" para "meter una cuña y molestar dentro de Juntos por el Cambio". "Un sector de Juntos por el Cambio quiso echar por el costado a Macri, demonizarlo y lo quiso borrar. Entonces él te divide ahí y dice ´a Macri yo lo quiero, el problema son los otros´", remarcó. Y continuó: "Macri apoya a Patricia. La apoyó antes y ahora que es candidata oficial no va a dejar de hacerlo".

Finalmente, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso descartó que el ex presidente su sume a un eventual Gabinete de La Libertad Avanza: "Basta de mentir y armar telenovelas. Que cada uno muestre lo que tiene. Es incorrecto y está fuera de las reglas básicas de la política, el intento de apropiarse de una figura política de otro espacio".

En la mañana de este sábado, Milei señaló que pretende darle a Macri "un rol destacado como un representante de la Argentina", si llega a la Casa Rosada. En ese sentido, esbozó que el líder del PRO sería "una figura por encima de Cancillería y demás, sino como un representante del país".

"Un embajador plenipotenciario, una cosa así. No sé cómo se define. Habría que crear la figura. Pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, digamos, mercados", planteó. (NA)