River visitará a Argentinos

River Plate, campeón con holgura de la Liga Profesional 2023, visitará este domingo a Argentinos Juniors, a las 21, en un partido válido por la fecha inicial de la Zona A de la Copa de la Liga, su único objetivo en el semestre luego de haber sido eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina.

El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal. Será televisado por ESPN Premium y arbitrado por Fernando Echenique.

El equipo Millonario iniciará su participación en la Copa de la Liga con la misión de dejar atrás la frustración de haber sido eliminado de la Libertadores ante Internacional de Brasil en octavos de final, certamen que era el objetivo de los dirigidos por Martín Demichelis.



OTROS PARTIDOS. 14hs Arsenal vs Instituto, 16.15hs Rosario Central vs Atlético Tucumán, 16hs Sarmiento vs Tigre, 18.30hs Lanús vs San Lorenzo.



Las posibles formaciones:



Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias, Pablo Minissale, Marco Di Cesare y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel y Franco Moyano; Gastón Verón y Luciano Gondou. DT: Gabriel Milito.



River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cuz y Esequiel Barco; Miguel Borja o Salomón Rondón e Ignacio Fernández o Pablo Solari. DT: Martín Demichelis.



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Héctor Paletta. Cancha: Argentinos Juniors. Hora de inicio: 21. TV: ESPN Premium.