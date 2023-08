Colón le ganó a Independiente

BUENOS AIRES, 20 (NA)-- Independiente perdió 1 a 0 con Colón de Santa Fe, en condición de local, en un partido válido por la primera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga 2023, jugador ayer en Avellaneda.

El paraguayo Alberto Espínola le dio el triunfo al conjunto santafesino al anotar sobre los 31 minutos del segundo tiempo.

Poco antes, Ramón Abila había desperdiciado una buena oportunidad para el conjunto santafesino al malograr un tiro penal.

Con esta victoria Colón logró a Independiente en la tabla anual, una de las que definen los descensos, ambos con tres puntos de ventaja sobre Huracán, que por ahora perdería la categoría.



OTROS RESULTADOS. Gimnasia 0- Talleres 3 (17m Bustos, 84m -p- y 88m Sosa), Vélez 1 (35m Prado e/c) - Barracas Central 0.



Independiente 0 - Colón de Santa Fe 1



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Avellaneda.

Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fernando Echenique.



Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Sergio Ortiz, Iván Marcone, Federico Mancuello; Braian Martínez, Martín Cauteruccio y Alexis Canelo. DT: Ricardo Zielinski.



Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Stéfano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini; Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.



Gol en el segundo tiempo: 31m. Alberto Espínola (C).



Cambios en el segundo tiempo:Al inicio. Gian Nardelli por Paolo Goltz (centro); 14 m. Matías Giménez por Sergio Ortiz (I); 16 m. Ramón Abila por Jorge Benítez (C) y Baldomero Perlaza por Tomás Galván (C); 21m. Nicolás Vallejo por Braian Martínez (I); 28 m. Erik Meza por Damián Batallini (C); 36 m. Lucas González por Federico Mancuello (I) y Tomás Pozzo por Iván Marcone (I); 45m. Joaquín Ibáñez por Rubén Botta (C).



Incidencia en el segundo tiempo: 23m. Ramón Ábila erró un penal (C).