Tras las PASO y la devaluación, docentes rosarinos sugieren reabrir las paritarias

Algunos gremios docentes de los sectores público y privado de la provincia de Santa Fe manifestaron, en las últimas horas, su preocupación e incertidumbre por la crisis económica que atraviesa el país, situación que se acrecentó después de las PASO Nacionales del pasado fin de semana, y por eso están reclamando un nuevo esquema paritario de revisión permanente, a fin de no perder poder adquisitivo de esta parte a diciembre. En ese marco, valoraron las dos cláusulas gatillo de actualización automática que acordó el ámbito docente con el gobierno provincial como paliativo para evitar una "calamidad".

Como se recordará, AMSAFE y Sadop cerraron hace poco más de una semana, el pasado 10 de agosto, previo a las elecciones primarias con vistas a las generales de octubre, un acuerdo salarial que consiste en un 51% en cuatro tramos: 25% con los haberes de agosto, 7% en septiembre y octubre, 6% en noviembre y diciembre. A eso se suman dos cláusulas de revisión automática a compensar con los salarios de octubre y otra en diciembre, previo a sentarse a rediscutir un nuevo acuerdo.

Más allá de ese acuerdo, que en parte se pulverizó con la devaluación poselectoral, el ministro de Educación de Santa Fe, Víctor Debloc, aseguró, en su visita a Rafaela el último viernes, en la inauguración del gimnasio polideportivo del Club Sportivo Norte de nuestra ciudad, cuando la prensa local le consultó sobre esta situación que "la paritaria de este mes de agosto se dio sin días de paro y se aceptó la propuesta, que fue muy discutida. Pero en principio, teniendo en cuenta el escenario económico nacional actual, no vamos a reabrir la paritaria porque no tenemos petición de reapertura y porque además está la cláusula gatillo o de actualización automática. Y al tener esa cláusula, cuando los niveles de inflación superen el incremento porcentual de ese mes, rápidamente se activa para acomodar, y de esta manera los trabajadores de la educación tienen un gran resguardo".

Cabe señalar que lo que se pactó con el gobierno fue un aumento del 25% para agosto pero se toma sobre los salarios de febrero de este año y no sobre los salarios del mes de julio, entonces, desde AMSAFE Rosario aclaran que en lugar del 25% sería un aumento del 16% sobre los sueldos de julio. Y ante una devaluación del 22% que se traslada a los precios, los docentes ya están hablando de una pérdida en el poder adquisitivo.

Igualmente, el secretario gremial de Amsafé, Paulo Juncos, aseguró en LT8 que observan "con mucha preocupación todo lo que está pasando porque las perspectivas no son buenas y la devaluación de los últimos días arrojó un impacto muy alto en el costo de vida". En ese sentido, destacó que lo más relevante y positivo del acuerdo celebrado en la última paritaria es el 25% que acordaron para el salario de agosto (a cobrar con el sueldo de septiembre), sumado a las dos cláusulas gatillo de revisión automática, las cuales no tienen techo y se acomodarán de acuerdo a lo que ocurra en la economía nacional. "Es lo más positivo que podemos destacar respecto a ese incremento sustancial en agosto, pero estamos muy preocupados porque no tenemos certezas de lo que va a pasar este año", manifestó preocupado por la crisis económica y financiera que se profundizó tras las Paso generales y la eventual derrota del oficialismo en las urnas. No obstante, Juncos aclaró que si el gremio hubiera acordado porcentajes fijos estarían hablando de "una calamidad", aunque no descartó una reapertura de paritarias. "Me parecería razonable que existan procesos de revisión permanente de los acuerdos salariales, al igual que algunas sumas fijas a negociar en las próximas semanas para todo el movimiento obrero para compensar el descalabro que están sufriendo los salarios", apuntó.



INMEDIATA REAPERTURA

Mientras tanto, el pasado miércoles 16 de agosto, Amsafé Rosario, uno de las seccionales más combativas de la provincia junto a la del departamento Castellanos, emitió un comunicado manifestando que "el acuerdo salarial del pasado jueves 10 de agosto ya no sirve. Reclamamos la inmediata reapertura de paritarias. Si la semana pasada dijimos que el acuerdo era malo, si alertamos que íbamos a perder con la inflación, hoy -después de la devaluación del último lunes y la corrida de precios que no para- tenemos que decir que el robo al salario en marcha es gravísimo. Con este acuerdo, muy bueno para Perotti y muy malo para la docencia, vamos a perder con la inflación todos los meses. Es completamente falso que exista una cláusula gatillo que nos garantice sostener el salario. El acuerdo solo establece que el porcentaje de la inflación de octubre recién la cobraríamos en diciembre y la de diciembre recién en febrero. Con índices mensuales que rondan los dos dígitos estamos hablando de una nueva pérdida del salario que supera los 20 puntos. No queremos sumas fijas que achatan las escalas y perjudican a buena parte de la docencia. Necesitamos aumentos que vayan al básico que hoy no alcanza los $50 mil. ¡Basta de ajustes al salario!".

En este sentido, Juan Pablo Casiello, de la departamental Rosario, también se mostró preocupado por el escenario económico que está atravesando el país, y remarcó: "El acuerdo que firmamos quedó viejo y, desde que lo ofrecieron, dijimos que era malo (cabe recordar que Amsafé Rosario votó por el rechazo, al igual que el departamento Castellanos)".

En ese contexto, Casiello sostuvo que el sector docente viene de un proceso que lo único que hace es deteriorar el salario. "Lo único que hace esta situación es pegar un nuevo golpe, por eso para nosotros la situación es inaceptable y planteamos la necesidad de rediscutir los salarios con esta nueva realidad", sostuvo.

Por su parte, desde el sector privado, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, consideró "un acierto" haber votado la cláusula gatillo de actualización automática. "De no haber acordado esa condición, el escenario hubiera sido terrorífico", reveló. A su vez, se plegó a la propuesta de los representantes del sector público al asegurar que una medida paliativa sería implementar un esquema de sumas fijas que viene planteando la CGT. "El acuerdo firmado tiene un doble valor, tanto en lo político como en lo económico porque dos cláusulas gatillo representan un resguardo de cara a lo que viene hasta diciembre", valoró. También reflexionó sobre los resultados de las PASO, que tuvo como ganador al libertario Javier Milei. "Hay un enojo muy grande en la calle y en las asambleas eso se nota, porque la dirigencia política sólo habla en programas de TV y eso es lo que pasó el domingo: muchos dirigentes se enteraron de que había un gran enojo de la gente, pero los que estamos poniendo la cara todos los días nos enteramos mucho antes de todo esto", señaló.