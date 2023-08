Rafaela suma mano de obra calificada

El programa Empleo Verde que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación continúa promoviendo los espacios de formación en oficios que cuidan el ambiente y oportunidades laborales.

En ese marco, esta semana finalizó el Taller de Reparación de Bicicletas y Monopatines Eléctricos donde 25 personas recibieron sus diplomas.

María Paz Caruso, secretaria de Ambiente y Movilidad, estuvo presente en el cierre y comentó a los participantes: “Esta formación es parte de las capacitaciones que venimos realizando, que son parte de un plan que tiene el gobierno local para seguir transformando nuestra ciudad, y son importantes inversiones que debemos realizar ya que los cursos son gratuitos. Además, es una gran oportunidad para que puedan conocer la universidad y se lleven un certificado emitido por el Municipio y esta casa de estudio -UNRaf-”.

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, manifestó: “Este curso nos va a permitir trabajar en el desarrollo de nuevos emprendedores en estos temas. Para aquellos que se vayan con este saber y quieran profundizar y transformarlo en emprendimiento, contamos con otras herramientas y esquemas de financiamiento que permiten materializar emprendimientos y contar con el sustento económico para comprar herramientas e insumos. La idea de todo es poder transformar esta posibilidad de formación en un emprendimiento propio".



MOVILIDAD ELÉCTRICA

El espacio de formación proporcionó conocimientos sobre los componentes del rodado y su correcto funcionamiento para que los participantes aprendan a detectar fallas y repararlas, determinando los repuestos necesarios para su mantenimiento correctivo o preventivo.

La capacitación estuvo a cargo del equipo de trabajo del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Electromovilidad, Eficiencia Energética y Energías Renovables, el cual es dirigido por Luis Silva, quien destacó: “Fue un desafío interesante dictar una capacitación porque el grupo era muy heterogéneo y con distintos niveles de conocimientos previos. Fue un curso numeroso, muy productivo e interesado en el tema. Tuvimos mucho intercambio, mucha participación e interés desde la primera clase". “Fue un acierto del Municipio tomar una temática que es relativamente nueva, que causa curiosidad, pero algo que ya está. Hay mucho interés en general, en especial, de la gente que ya trabaja en el rubro de reparación de bicicleta y quiere capacitarse e incorporar la reparación y diagnóstico. Todo esto teniendo presente que en Rafaela los vehículos eléctricos son una realidad y hay una ordenanza que permite y regula su uso.



EXPERIENCIAS

Jorge Luis, bicicletero, señaló: “Desde hace un par de años vengo arreglando monopatines y bicicletas eléctricas y me interesó asistir a este curso porque abre las expectativas que hay sobre la movilidad sustentable, una de las cosas que se está viniendo paso a paso dentro de nuestra ciudad. Además, quiero destacar que quienes brindaron el curso tienen un conocimiento bastante avanzado sobre el tema y eso es fundamental”. Solange, estudiante de matemática, dijo: “Decidí venir a este taller porque me pareció una oportunidad y quería aprovechar. La movilidad verde es muy importante para nuestra ciudad porque reduce la contaminación y favorece nuestra salud. Me pareció una buena iniciativa porque esto está cada vez más presente en la actualidad y es una nueva fuente de salida laboral”.

Iván, estudiante de mecatrónica, destacó: “Vine al taller porque me parece una iniciativa novedosa. Es un tema a tratar en nuestra ciudad el de la movilidad porque debemos reducir el caudal de autos en nuestras avenidas principales”.

Franco, empleado administrativo, expresó: “Tomé la decisión de hacer el curso porque son tecnologías que ya las tenemos arriba y están en todos lados. Es importante conocer la realidad y aprender de este tipo de cosas nuevas”.