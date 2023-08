Recomendaciones para evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono

La Municipalidad de Rafaela brinda a la comunidad una serie de recomendaciones sugeridas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

En este sentido, el organismo nacional aclara que los accidentes se producen como consecuencia de combustiones deficientes a causa del mal estado de los artefactos a gas o sus instalaciones.

En esa línea, indica que algunas de las causas pueden ser el estado deficiente de los conductos de evacuación de los gases de combustión y la instalación de artefactos a gas en lugares inadecuados. También puede deberse a la insuficiente ventilación de los ambientes en donde hay combustión.

Dichas deficiencias pueden provocar trastornos irreversibles en la salud y la pérdida de la vida. Es importante tener en cuenta que el monóxido de carbono no es percibido por el ser humano ya que no genera olor, color, sabor y tampoco irrita las mucosas.

En concreto, una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre en los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.



RECOMENDACIONES

Por lo tanto, se aconseja revisar los artefactos a gas de la vivienda con un gasista matriculado y verificar que existan rejillas de ventilación permanente. Estas últimas nunca se tienen que tapar y se deben mantener siempre limpias.

Uno de los aspectos claves a tener en cuenta es el color de la llama que debe ser azul. En el caso de que sea amarilla o anaranjada, se deberá llamar inmediatamente al gasista matriculado para que acuda a determinar cuál es el problema.

Con respecto a la calefacción en dormitorios o baños, solo se pueden instalar estufas de tiro balanceado.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Para utilizar el gas de manera responsable, ENARGAS aconseja, para todos los hogares, apagar el horno 10 minutos antes del tiempo de cocción; tapar las ollas y reducir la llama cuando se llegue al punto de hervor; comprar artefactos a gas clase A o superior; regular la calefacción a 18 ºC durante el día y a 15 ºC por la noche.

Además, al atardecer es conveniente bajar las persianas y cerrar las cortinas, tomando la precaución de ventilar la vivienda 10 minutos. Otra de las recomendaciones es colocar burletes en las aberturas e instalar vidrios dobles en las ventanas.

El termotanque o calefactor se debe ajustar debajo de los 60 ºC y lo sugerido es ducharse en un tiempo que no supere los 7 minutos. Por último, se pueden apagar los pilotos de los artefactos a gas si no se encuentra nadie en la casa.