Perotti inauguró obras por más de $ 4.750 millones en el departamento San Cristóbal

El gobernador de la provincia Omar Perotti continúa cumpliendo objetivos en el tramo final de su gestión pero al mismo tiempo continúa realizando campaña electoral con vistas a las elecciones generales santafesinas del próximo mes. En este sentido, el mandatario rafaelino encabezó el viernes la inauguración de obras sanitarias, educativas y viales por más de $4.750 millones en San Cristóbal, Ceres y Arrufó. Al inaugurar la pavimentación de la Ruta Provincial N°39, en el tramo de 23,3 km que une la RPN°92s con la RPN°2, Perotti afirmó que “el diseño de tener una provincia no solamente surcada de norte a sur, sino de este a oeste, que una a Santa Fe, la hubiese empujado mucho más a desarrollar toda esta zona y todo nuestro norte”.

“San Cristóbal es un departamento que consolida avances importantes y con mucho futuro”, dijo al enumerar las obras entre los que se encuentra el acueducto “que nos va a traer agua a San Cristóbal, Ceres y Tostado. Esto marca un futuro diferente para el departamento, más de 160 kilómetros ya de Caminos de la Ruralidad y otros convenios en marcha, que garantizan la producción pueda moverse diariamente y la vida de la familia rural tenga otra calidad de vida. En definitiva el horizonte para el departamento es otro”. “Este corredor enriquece el turismo en la provincia de Santa Fe. Es otra realidad que no me cabe duda la gente de la región lo va a saber aprovechar y cada peso que se ha invertido acá lo va a saber devolver con creces, con desarrollo y con más empleo. Es un muy buen día para el departamento de San Cristóbal”, agregó.

Seguidamente, Perotti se refirió a la entrega de escrituras y señaló que “estamos entregando ya más de 10 mil viviendas y tenemos 10 mil en construcción con un grado de avance muy importante. Y hoy entregamos escrituras regularizando situaciones, algunas que llegan a 40 años, de gente esperando para tener el título de propiedad de sus casas”.

Respecto a las obras cloacales inauguradas en Arrufó, el gobernador sostuvo que “siempre es lindo inaugurar obras, que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Son obras que hemos decidido encarar en toda la provincia, cambiando algunos parámetros políticos tradicionales: no hay que hacer obras que no se vean, donde vive poca gente y que no se terminen en la gestión de uno”.

En ese marco, Perotti resaltó que “la provincia suma hoy otro espacio maravilloso en Ceres, que tiene la posibilidad de tener uno de los mejores Centros de Educación Física. Merecido por la historia de los esfuerzos de una comunidad por conseguir algo que los una. Estos son espacios que nos permiten competir, pero también compartir, que es lo más hermoso que tienen estos lugares”.

Por su parte, el senador del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, afirmó que “es un día histórico para la región porque podemos llevar adelante obras que mejoran la calidad de vida. Estoy muy satisfecho como ciudadano porque en un acto de estricta justicia la política le da una respuesta a la gente”.



SAN CRISTÓBAL

En San Cristóbal se llevó a cabo el acto de inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°39, en el tramo de 23,3 km que une la RPN°92s con la RPN°2, tareas que requirieron una inversión de $ 4.041.767.833,33 y que benefician de manera directa a más de 20.000 santafesinos.



CERES

En Ceres, el gobernador inauguró formalmente las obras de adecuación y ampliación edilicia del Centro de Educación Física (CEF) N°40, ubicado en Av. Sargento Cabral 380, espacio donde funcionan varios establecimientos del nivel Inicial y Primario, sumando un total de 2.000 alumnos. La inversión realizada por el gobierno provincial alcanzó los $ 63.967.902,83. Allí el gobernador también firmó un convenio con la Cooperativa de Agua Potable de Servicios por casi 40 millones de pesos para la compra de membranas y otros insumos.



ARRUFÓ

Por último, Perotti habilitó las obras del sistema de desagües cloacales en Arrufó. Se trata de 630 nuevas conexiones que benefician 2.205 habitantes. La inversión del Estado provincial superó los $ 654 millones.