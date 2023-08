Sportivo Norte recibe a Florida y buscará extender su gran presente

Sportivo Norte y su formidable comienzo de torneo lo colocan en una posición privilegiada, en la cima de las posiciones de la tabla del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Su formidable presente, ya no es racha, lo ponen como favorito ante cualquier rival, y récord que existan en los libros liguistas. Con ocho victorias al hilo, este domingo el equipo que conduce Marcelo Varela recibirá a Florida de Clucellas, donde intentará regalarle a su gente una nueva alegría.



LOS PARTIDOS: 15.30hs Sportivo Norte vs Florida de Clucellas (Angelo Trucco), Brown San Vicente vs Dep. Aldao (Mauro Cardozo), Arg. de Humberto vs Arg. Quilmes (Guillermo Vacarone).



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 24, puntos; Ben Hur 21; Ferrocarril del Estado 20; Peñarol 19; Libertad 18; 9 de Julio 17; Atlético de Rafaela 14; Quilmes 13; Dep. Aldao 11; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión 9; Brown San Vicente 7; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 1.



PRIMERA B

En la Primera B liguista se completará este domingo la fecha 7 del Clausura, que suma algunos adelantos.



ZONA SUR



Viernes: 18/08: Talleres (MJ) – Libertad EC., Defensores de Frontera – La Trucha FC, San Martín – Juventud Unida Villa San José, Sp. Santa Clara – Zenón Pereyra. Hoy: 15.30hs Atlético Esmeralda vs La Hidráulica.



ZONA NORTE



Viernes 18/08: Dep. Bella Italia – Atlético Juventud. Sábado 19/08: San Isidro – Tiro Federal. Hoy: 15.30hs Independiente Ataliva vs Moreno de Lehmann, Sp. Aureliense – Sp. Roca. Lunes 21/08: 15.30hs Belgrano San Antonio – Independiente San Cristóbal.