“Historias para inspirar tu futuro”, un panel positivo

En el marco de las actividades previstas para la Red de Emprendedores 2023 que están llevando adelante el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), el miércoles pasado se desarrolló un panel regional de empresarios y profesionales, denominado "Historias para inspirar tu futuro". Leonardo Collino (Collino, Sunchales), Esteban Pivetta (Altina, Zenón Pereyra), Laura Grosso (Grosso Tractores, Rafaela) y María Cecilia Grande (SAIPE, Rafaela) fueron los expositores de un ciclo atractivo y necesario por su impacto positivo.

Altina es una empresa familiar que se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola, Collino diseña, fabrica y comercializa componentes para vehículos de competición y especiales, Grosso Tractores comercializa una amplia diversidad de implementos agrícolas en tanto que SAIPE es un estudio de asesoramiento contable y legal.

En sus palabras de bienvenida, el presidente del CCIRR, Mauricio Rizzotto, agradeció a los presentes y resaltó que “es un momento que invita a pensarnos, a entender cómo los demás afrontan distintos desafíos. A veces nos parece que es algo que nos toca a nosotros solos, pero escuchando a otros comprendemos que es un proceso por el que todos pasan. Los oradores que tenemos hoy son un lujo, porque representan todo lo que somos: tenemos empresarios y empresarias; tenemos gente de Rafaela y de la región; tenemos industria, comercio y servicios”.

En la misma línea, el director ejecutivo de ACDICAR, Daniel Frana, puso en valor la labor de las entidades organizadoras, y destacó: “Lo que vamos a ver hoy no sólo experiencias individuales, sino que tiene que ver con un ecosistema que ayuda y permite trabajar en temas vinculados al desarrollo empresarial.” En este sentido, invitó a los asistentes a involucrarse con las instituciones, para apoyar su crecimiento.

Más adelante, y luego de presentarse y repasar brevemente sus respectivas trayectorias, los disertantes fueron respondiendo diversas consignas, a través de las cuales compartieron experiencias, anécdotas y valiosos consejos con los emprendedores.

Así, consultado por aquello que lo motiva e inspira, Pivetta se refirió a “el amor por lo que hago, por vivir la vida al máximo” así como al impacto social que supone poner en marcha una empresa, como generadora de valor y de puestos de trabajo. Por su parte, Grosso indicó que participar del proyecto familiar fue un deseo que gestó desde siempre, y agradeció a su familia por su disposición para trabajar de manera conjunta, y por permitirle llevar adelante iniciativas vinculadas a la gestión de la empresa familiar. Collino agregó que encuentra motivación en la innovación y en la posibilidad de “cambiar el mundo”, algo que -desde su punto de vista- puede hacer cualquier persona, y no sólo quienes dirigen una compañía. “Tenemos que lograr enamorar al consumidor, ofrecer un objeto de deseo”, propuso. Cerrando esta ronda, Grande manifestó que la guía su pasión por la profesión que ejerce, que le permite vincularse con diversas personas y acompañar todo tipo de procesos. “En nuestro equipo no hay límites”, celebró.

Luego, en relación a la importancia de lograr un equilibrio entre la vida profesional y personal, todos coincidieron en el desafío que esto supone, y resaltaron que es imprescindible contar con el apoyo de la familia. Asimismo, Grande puntualizó que “es una demanda de las nuevas generaciones” que debe ser tenida en cuenta y Grosso invitó no sólo a buscar un esquema que sea funcional para la familia, sino también a “dejar tiempo para esas actividades que son un reservorio de creatividad”. En esta línea, Pivetta habló de realizar un trabajo espiritual, que permita a cada uno lograr el autoconocimiento.

Finalmente, imaginando la posibilidad de aconsejar al emprendedor que fue en sus inicios, Collino dijo que “haciendo se aprende” y que “los errores no son tan malos como parecen”, ya que implican un aprendizaje. De igual manera, Pivetta explicó que “es necesario formar equipo. Es necesario descansar. Tomar como parte del trabajo el involucrarse con las instituciones que nos representan. Si tenés el convencimiento, seguir para adelante, aún en el peor escenario”. Por su parte, Grande planteó “revalorizar la experiencia, escuchar aún para saber lo que no quiero repetir. Vincularse para aprender. Compartir valores básicos además de la pasión por la profesión”; y Grosso señaló que “los valores aseguran que disfrutemos el camino. Yo naturalizo los errores y los capitalizo. También aprendo de los aciertos”. Además, subrayó la importancia de fijar pautas claras desde el inicio, de darle importancia al diálogo y de tener un espacio para pensar lo estratégico.