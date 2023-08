Primera pole de Quijada con un récord histórico

Marcos Quijada (Dodge) logró una “pole position” histórica en la 10ª y última fecha de la etapa regular del Campeonato 2023 de Turismo Carretera. El piloto del Uranga Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires con un tiempo de 1m30s361 a un promedio de 224,739 km/h, lo que representa la vuelta más veloz de la historia del TC en un autódromo.

Como se preveía, el reasfaltado del circuito Nº 12 permitió mejorar el mejor tiempo histórico del TC. El representante de Belén de Escobar bajó en 1s975 el récord que Agustín Canapino (Chevrolet) había establecido el 3 de octubre de 2020, cuando logró un registro de 1m32s335. Fue la 1ª “pole position” de Quijada en su 9ª carrera en TC, superando el 2º puesto que obtuvo en la clasificación de El Calafate.

“Estoy muy contento, no puedo pedir más. La pista se iba secando y el auto funcionó de diez, pese a que el primer entrenamiento me lo perdí y recién pude girar en el segundo en un autódromo que no conocía. Se lo dedico a mi viejo, vamos a ir por todo, como él me enseñó, a cerrar un gran fin de semana”, contó Quijada, que sufrió la pérdida de su padre el fin de semana de la carrera de San Juan.

Quijada logró las dos vueltas más rápidas de la clasificación (1m30s361 y 1m30s470) y superó a Santiago Álvarez (Dodge) y Humberto Krujoski (Dodge), que giraron en el mismo cuarto, por 0s531 y 0s629, respectivamente. Lionel Ugalde (Torino), el más veterano de los 54 pilotos presentes en el “Gálvez”, con 50 años, quedó 4º, pero ya a más de un segundo (1s314) del “poleman”. Por su parte, Elio Craparo (Dodge) finalizó quinto.

El mejor piloto de Chevrolet resultó Ricardo Risatti, quien quedó 6º, mientras que Leonel Sotro fue el Ford más destacado, en el 9º puesto. En tanto, Andrés Jakos se ubicó 21º con el mejor Toyota.

Los pilotos que integran el primer cuarto -el primero que salió a girar- se vieron perjudicados por la leve llovizna que apareció instantes antes de que salieran a clasificar, ya que luego el agua cesó y la pista mejoró notablemente. El mejor de este grupo resultó Mauricio Lambiris (Ford), que quedó en un lejano 41º puesto, a 5s851. Mariano Werner (Ford), el líder del campeonato, fue 50º, mientras que Julián Santero (Ford), su escolta, se ubicó 46º.

La gran Final se pondrá en marcha este domingo a las 13.25 a 25 vueltas o 50 minutos.



EN TC PISTA

Lautaro de la Iglesia y Agustín Martínez lograron la victoria en las series del TC Pista en Buenos Aires. De la Iglesia (Dodge) ganó la primera batería, donde fue segundo Sebastián Salze (Dodge) y tercero Hernán Palazzo (Toyota).

Martínez (Ford) aventajó a Tomás Brezzo (Chevrolet), mientras que tercero fue Nicolás Impiombato (Chevrolet).

A las 12:00 de hoy se pondrá en marcha la Final, que tendrá una extensión de 20 vueltas al circuito Nº 12 de 5.641 metros o 40 minutos.