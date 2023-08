Libertad decidió bajarse de la Liga Argentina de Básquetbol

A pocos días de haber anunciado cinco contrataciones, Libertad de Sunchales desistió de jugar la Liga Argentina de Básquetbol. La decisión la tomó la Comisión Directiva, en virtud del cimbronazo de la economía argentina luego de las elecciones nacionales, y aunque la Subcomisión de Básquet tenía definido gran parte del presupuesto necesario para afrontar la competencia.

En un comunicado dado a conocer ayer en su sitio oficial, la institución explicó los motivos. "Se informa a los asociados que, junto al incansable grupo de Subcomisión de Básquet Profesional, se trabajó hasta último momento con la firme intención de continuar en la competencia, pero la situación que atraviesa el país pone en riesgo al Club aún con un presupuesto austero como el que se venía trabajando.

"Fue una decisión difícil de tomar pero la hacemos con la convicción de respetar la decisión de los asociados en la asamblea extraordinaria del 2017, de contar con los recursos y avales para los deportes profesionales sin poner en riesgo las arcas de la administración central y el patrimonio del Club. Entendemos que es lo indicado atento al contexto económico del país y con el compromiso de seguir trabajando en beneficio de nuestra Institución. Que esto no sea el final, sino una reorganización para seguir con más impulso construyendo el Club Deportivo Libertad que todos queremos".

«Es una decisión responsable y muy meditada que se tomó para pensar el club que queremos. Y si bien hubo un trabajo muy grande de la subcomisión de básquet profesional para juntar los recursos y presentar un equipo muy austero en la próxima temporada de Liga Argentina, no podemos desconocer lo que pasa en nuestro país y sobre todo el pasado lunes donde hubo un cambio en las reglas de juego» fueron las primeras palabras de la presidenta del Club Libertad, Luciana Paredes, en la conferencia que brindada ayer por la mañana a los medios locales.

Los miembros de la Comisión Directiva aclararon que Libertad no recibirá sanción económica por desistir de jugar la Liga Argentina por parte de la Asociación de Clubes porque este viernes 18 vencía la firma de los avales. En tanto, los jugadores anunciados Alejandro Alloatti, Agustín Carnovale, Alejo Britos y Nicolás Peralta no poseen contrato y no le va a generar ninguna erogación económica. Actualmente, poseen contrato el DT Sebastián Porta y el basquetbolista Mateo Pérez que serán cumplidos, en caso de que sigan prestando servicios en el club, aunque seguramente Pérez tendrá propuestas para jugar en otra institución.

Libertad, sin dudas un grande del básquet con títulos a nivel nacional y sudamericano, vive así con este deporte su momento más difícil. En otras oportunidades había vendido su plaza, como en 1995 a Ben Hur, en 2017 a Salta Basket y en 2020 a Riachuelo de La Rioja.

Una decisión similar había tomado hace un mes Central Argentino Olímpico de Ceres, otro equipo de nuestra región que militaba en la misma categoría.