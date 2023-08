CRAR avanzó en Esperanza

En el comienzo de la Copa Santa Fe de rugby, CRAR ganó los dos encuentros de su zona en Esperanza y avanzó a la siguiente instancia del torneo que se disputa por segundo año consecutivo en este deporte.

En la jornada del sábado primero derrotó al local Alma Juniors por 22 a 7, con un try penal, y tries de Jorge Requelme, Santiago Albrecht, un penal y una conversión de Santiago Kerstens.

Posteriormente superó a Querandí de Santa Fe por 26 a 12 con tries de Gino Catán, Francisco Fuglini, Santiago Albrecht y un try penal, más dos conversiones de Martín Bocco. Recordemos que los partidos se disputaron en la modalidad de dos tiempos de 20 minutos.

En función de los resultados de las otras dos zonas y los equipos que esperan -recordemos que el año pasado fue campeón Santa Fe Rugby- se determinarán los próximos enfrentamientos. No obstante, cabe recordar que en dos semanas el equipo rafaelino estará iniciando la Reclasificación del TRL.



JUGÓ COLIDIO EN ARGENTINA XV

Los Teros uruguayos, a partir de la supremacía establecida en los primeros veinte minutos del segundo período justificaron la victoria por 33-13 (parcial de 12-6), en el partido internacional frente a Argentina XV jugado el viernes por la noche Estadio Charrúa de Montevideo, en el tercer acto del combinado argentino en la gira sudamericana.

El rafaelino Lorenzo Colidio jugó los últimos 12 minutos reemplazando al segunda línea Lautaro Simes.

El plantel argentino retoma el lunes los entrenamientos, y el miércoles venidero se trasladará a la ciudad de Temuco, sede del encuentro con Chile, compromiso que cerrará este tour continental.