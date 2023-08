Unión volvió al triunfo de local

Unión de Sunchales retornó al triunfo en el Federal A. Este sábado en el inicio de la fecha 26 de la Zona 3 derrotó como local a Defensores de Villa Ramallo por 2 a 0 y mantiene sus expectativas de seguir luchando por los puestos de clasificación.

Los goles del Bicho Verde fueron convertidos por el defensor Alexandro Ponce, a los 39 minutos del primer tiempo, y por Valentín Cerrudo, a los 16 del complemento.

Las posiciones quedaron asi: Douglas Haig 51 puntos; Independiente 39; Sp. Las Parejas 36; Sp. Belgrano 34; Unión 30; El Linqueño 29; DEPRO 25; Defensores 22 y Gimnasia 19.

La jornada se completará este domingo con los siguientes encuentros: a las 15.30 Gimnasia CdU vs. El Linqueño (César Ceballos) e Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Las Parejas (Juan Ignacio Nebbietti). A las 16.35 Douglas Haig vs. DEPRO (Gustavo Benitez). Libre: Sp. Belgrano.