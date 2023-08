9 de Julio pretende sumar en Corrientes ante Boca Unidos

En la búsqueda de su primer triunfo como visitante en el torneo, 9 de Julio se presentará este domingo en Corrientes para medirse con Boca Unidos. El encuentro, correspondiente a la 26ª fecha, se disputará en el estadio Leoncio Benitez del elenco litoraleño a partir de las 15.30 y será dirigido por Matías Billone Carpio.

El León tiene un notorio contraste entre la productividad lograda de local en comparación de la de visitante y pretende en el tramo final del certamen, el definitorio sin dudas, revertir esa imagen. Ello en función de conseguir cuanto antes ese anhelado objetivo de la permanencia, donde hoy parece luchar palmo a palmo con Crucero del Norte -que ayer igualó con Sarmiento- y Juventud Antoniana de Salta.

Luego del parate por las elecciones nacionales del fin de semana pasado, el conjunto dirigido por Maximiliano Barbero se enfocó en este duelo con la tranquilidad que le dio la victoria ante los antonianos en el Soltermam, mientras que su rival llega necesitado tras una derrota polémica en Formosa, ante Sol de América, donde le cobraron tres penales en contra. Boca Unidos está ahora fuera de los puestos de clasificación y pretende volver a ingresar.



CONSOLIDACIÓN

Barbero quiere seguir consolidando una formación base, más allá de las particularidades de un torneo que insume mucho desgaste por los kilómetros que se recorren. Ya con un Maximiliano Aguilar con más ritmo futbolístico luego de la lesión que lo tuvo varios encuentros al margen, esta vez no estará Alex Salcedo que fue preservado para el partido con Sol de América. Su reemplazante sería Agustín López.

Distinto es el panorama correntino. El Aurirrojo sufrirá dos bajas: no podrán estar Federico Pérez, suspendido al llegar al límite de amonestaciones, y Octavio Moscarelli, quien sufrió en Formosa la fractura de la falange proximal del quinto metatarsiano del pie. En cambio, están en condiciones de reaparecer Joaquín Livera, que cumplió con la sanción de tres fechas de suspensión, y Carlos Salom, ya recuperado de una molestia muscular.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Leoncio Benitez.

Árbitro: Matías Billione Carpio. Asistente 1: Mariana Beatriz Dure. Asistente 2: María Soledad Ríos. Cuarto árbitro: Fernando Brillada.

Horario: 15.30.

Boca Unidos: Lucas De León; Ignacio Méndez o Leandro Gómez, Walter Juárez, Raúl Albornoz y Joaquín Livera; Martín Ojeda, Tobías Coppo, Mariano Del Col y Gabriel Morales; Antonio Medina y Carlos Salom. DT: Raúl Estévez.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín López, Maximiliano Aguilar y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



EMPATÓ CRUCERO

En el comienzo de la jornada, empataron 0 a 0 en Guarupá el local Crucero del Norte y Sarmiento de Resistencia.

Los otros dos encuentros de la Zona 4 para este domingo serán: 15.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. San Martín de Formosa (Enzo Silvestre) y 17.35 Juventud Antoniana vs. Central Norte de Salta (Bruno Amiconi).

Posiciones: Gimnasia y Tiro 40; Sarmiento 35; Sol de América 34; Central Norte y Boca Unidos 31; San Martín 27; 9 de Julio 26; Juventud Antoniana 25; Crucero del Norte 24.