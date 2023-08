La artista rafaelina María Regina Linares participa de la feria BADA

Más de 300 artistas, entre ellos el ilustrador Pablo Bernasconi, el fotógrafo Gonzalo Lauda, los pintores Alfredo Segatori y Milo Lockett, participarán de la 11 edición de la feria BADA (Buenos Aires Directo de Artista), que vende obras de arte sin intermediarios del 24 al 27 de agosto en el Pabellón Verde del porteño predio ferial La Rural.

El concepto central de BADA es ser el puente entre el artista y el público, para que éste pueda adquirir obras de arte de forma sencilla y que conozca de primera mano la historia detrás de las piezas que adquiere.

"En BADA, creemos que no es necesario ser un experto en arte para enamorarse de una obra y querer compartirla en nuestra vida cotidiana. El arte nos acerca, nos conmueve y muestra la belleza y la tragedia de la vida. Es simple y universal, no necesita tantas barreras para disfrutarlo", explicó la artista plástica y fundadora de la feria Ana Spinetto.

Desde escultura, pintura y fotografía hasta ilustraciones, tatuaje y técnicas digitales, los visitantes encontrarán una amplia variedad de disciplinas y estilos artísticos para disfrutar y comprar, adelantaron los organizadores.

La feria BADA, que ya ha tenido también ediciones en las ciudades de México y Madrid, ha establecido una plataforma comercial para artistas autogestivos, eliminando intermediarios y permitiéndoles conectarse directamente con el público.

Los artistas participantes ofrecerán una amplia selección de obras en diversos tamaños y precios, a la vez que cada artista presentará al menos diez obras en formato pequeño, con un valor máximo de $30.000 pesos, indicaron los organizadores.

Entre esos stands (precisamente el número 142) está el de la rafaelina María Regina Linares, artista que ya participó de BADA pero que volverá este año con una nueva serie. Al respecto de la experiencia, comenta para LA OPINIÓN: "Esta nueva oportunidad de participar en BADA me pone muy contenta, realmente superó mis expectativas el año pasado así que formar parte de esta onceava edición me pone muy contenta. Tengo el acompañamiento del Plan Fomento de la provincia y también de empresas de Rafaela". Cabe destacar que el Plan de Fomento del Ministerio de Cultura de Santa Fe es un programa de la Subsecretaría de Industrias Creativas, de apoyo a la producción y circulación cultural y creativa de la provincia.

Además, la artista agrega: "En BADA va a haber más de 300 expositores, continúa con su formato de feria con venta directa al público lo que facilita el contacto del público con el artista y sin necesitar de una galería o de un intermediario existe una posibilidad más llana de circulación de obras. Esto posibilita además que tenga un precio más accesible. Las posibilidades que otorga BADA en cuanto a la comercialización es la facilidad que se da para la adquisición de obras, con cuotas, sponsors de algunos bancos... Está muy bueno, sobre todo por la situación que estamos pasando como país".

En cuanto a lo personal y lo profesional, María Regina dice que "el evento es de mucho crecimiento, así que me alegra muchísimo. Buenos Aires siempre es una vidriera muy importante para mostrar lo que uno hace. Tengo muchas expectativas y agradecimiento por quienes siguen apostando por mi carrera y eligen apostar al arte".

Con respecto a las obras que va a presentar, detalla: "Voy a presentar obras que vengo trabajando durante este año, que tienen que ver con un diálogo conceptual entre lo que trabaja el producto de una de las empresas que me acompaña, Gin inmigrante, y lo que a mí me genera, dentro de mi línea de producción, todo esos botánicos con lo que trabajan. Tomo desde ahí las semillas, la idea del viaje y en función de eso desarrollé esta serie que se llama "El viaje aún no terminó. Dejate sorprender".

Sus palabras para conceptualizar la serie son: "No quiero una obra para entender con la cabeza, quiero una obra que nos reconecte con nuestra esencia. Que la materia nos lleve a la espiritualidad, a la intuición, al disfrute. Vivimos sobrevalorando la razón, cada vez más alejados de nuestra conexión más sensible con el universo. 'El viaje aún no terminó, dejate sorprender' es una serie que reúne formas orgánicas... y entre ellas las semillas, por su cualidad mágica de engendrar vida y abrir nuevas posibilidades".

La serie está conformada por obras realizadas en diferentes materialidades. Pinturas sobre bastidor entelado y sobre papel. "En las mismas trabajé con acrílico, tintas, acuarelas fibras, collage. Algunas de estas obras poseen elementos fotoluminiscentes, apreciables en la oscuridad. También fueron realizados grabados, en neo xilografía utilizando técnicas tradicionales y exploratorias", expresa la artista.





SOBRE MARÍA REGINA LINARES

Nacida en la ciudad de Rafaela. Estudió el Profesorado de Artes Visuales en U.N.C. Realizó la Licenciatura en Pintura en la misma Universidad. Cursó el posgrado en Gestión y Políticas Culturales en F.L.A.C.S.O. Argentina, en la U.N.C. el posgrado en Gestión Cultural.

Se formó en el taller del artista Pedro Pont Vergés en Córdoba y en las Clínicas de obra con Remo Bianchedi, Diana Aisembreg, Rafael Cipollini, Julio Sánchez y Esteban Álvarez.Expuso sus obras en Ahrus (Rafaela), Centro Cultural Borges (Bs. As.), Centro Cultural General Paz (Cba.), Hotel Conrad (Pta. Del Este), Galería Sanzi & Buchler (Bs. As.).

Entre algunos de los salones en los que participó se destacan Mini Print Internacional (España, Portugal, Inglaterra, Francia), ediciones de Gallery Night en galerías de Palermo (Bs. As.), ediciones de la Bienal Rafaela, Salones de Arte Joven del Museo Sor Josefa Díaz y Clusellas (Sta. Fe).

Se desempeñó como coordinadora del Museo Municipal “Dr. Urbano Poggi” de Rafaela, como docente en U.N.C. y U.C.S.E.

Actualmente desarrolla su carrera artística y es docente en I.S.P. 2 de Rafaela.