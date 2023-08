La Libertad Avanza buscará cerrar el Instituto de Cine

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó un concurso para ocupar 108 cargos vacantes en su planta permanente, ante lo que el legislador y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, advirtió: "No pasa nada, lo vamos a cerrar".

La inscripción electrónica para los postulantes comenzará el próximo martes y culminará el viernes 25 a las 16, según la resolución firmada por el titular del INCAA, Nicolás Batlle.

La apertura del concurso provocó el rechazo del dirigente de la fuerza libertaria que lidera el postulante presidencial Javier Milei. "No pasa nada, lo vamos a cerrar", escribió Marra en Twitter, luego de que Milei ya anticipara sus planes para ese organismo en una reciente entrevista televisiva. "Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam", afirmó el aspirante presidencial más votado en las PASO, quien agregó: "Siempre responde a quien está en el poder".

"El segundo motivo por el que lo vamos a cerrar es que genera déficit. Si genera déficit, es porque vos no generas un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar", completó Milei.

El INCAA es el organismo público encargado de fomentar y apoyar la producción cinematográfica y audiovisual del país. El postulante presidencial también había anunciado en las últimas horas la privatizará del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo que emplea a los científicos e investigadoras.