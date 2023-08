Milei planea fuerte ajuste y descartó un default

El candidato más votado en las PASO, el libertario Javier Milei, le dijo ayer al Fondo Monetario Internacional que el ajuste que planea si llega al Gobierno es mayor al solicitado por el organismo y garantizó que no defaulteará "ni al FMI ni la deuda soberana".

Los técnicos del Fondo Monetario dialogaron vía zoom con el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) y sus economistas de cabecera para conocer cuáles son sus "prioridades económicas". "El director del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, y otros miembros del equipo del FMI, se reunieron virtualmente con el Sr. Milei y su equipo esta mañana", confirmó el organismo multilateral.

En un comunicado de prensa, el FMI indicó que "la discusión fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina y entender sus prioridades de política económica".

El organismo insistió en que "la reunión es parte de contactos regulares y rutinarios del Fondo con una amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen a países con programas del FMI, para comprender sus puntos de vista y opiniones sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el Fondo".

El encuentro se desarrolló por espacio de una hora y media y Milei estuvo acompañado por sus asesores económicos Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein. "Desde La Libertad Avanza se les hizo conocer el conjunto de reformas que se harán en caso de acceder a la presidencia", señaló la agrupación política.

El detalle de la propuesta fue la siguiente:

- Importante ajuste fiscal, más importante que el exigido por el propio Fondo.

-Unificación de los tipos de cambio.

-Cerrar el déficit financiero, vía reducción de gastos.

- Abrir la economía.

- Un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, sí no la política a través de una profunda reforma del Estado.

- Impulso de una modernización de las leyes laborales.

- Promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central.

En esta línea, el FMI se reunió el jueves con la candidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien también estuvo acompañada por su equipo económico.

La semana que viene el ministro de Economía, y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, estará en Washington para mantener una serie de reuniones con la cúpula del organismo, que el miércoles prevé aprobar un desembolso de unos US$ 7.500 millones. (NA)