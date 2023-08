Hasta noviembre no habrá nuevos aumentos en los medicamentos

El Gobierno cerró ayer un acuerdo con los laboratorios nacionales para congelar los precios por 90 días, pero persisten las dudas sobre qué ocurrirá con los numerosos fármacos importados, que no participaron de la negociación. El acuerdo se firmó con CILFA y Cooperala, que enrolan a los laboratorios locales, pero en el encuentro no hubo representantes de CAEME, que representa a los poderosos productores de fármacos internacionales.

La mayoría de las drogas más costosas, por ejemplo las utilizadas en oncología o para atender enfermedades inmunológicas, se importan, y ya hay quejas por faltantes en las droguerías. Esas drogas claves no sólo se habían encarecido por las dificultades para conseguir dólares para importar, sino que luego fueron impactadas por la devaluación.

El ministro de Economía, Sergio Massa, lo dejó claro en el acto donde anunció el acuerdo: "Son industria nacional y generan trabajo argentino", señaló. Y cede parte para que no haya más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre.

"Participaron del encuentro Guillermo Michel, a cargo de la Unidad de Negociación de acuerdos de precios; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Gustavo Pellizzari, CEO de ELEA; Edgardo Vázquez, CEO de BAGO; Alfredo Weber, CEO GADOR; Eduardo Franciosi, Director Ejecutivo de CILFA; Leonardo Fernández, vicepresidente y Gerente General Bioprofarma Bago; y Juan José Marconi, Director Ejecutivo Cooperala. (NA)