Con un gol de Cavani, Boca se impuso frente a Platense

Boca derrotó por 3 a 1 a Platense como local, en el partido correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, jugado anoche, y ya piensa en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing.

Con goles de Exequiel Zeballos a los 28' del primer tiempo, Edinson Cavani a los 10' del complemento, quien marcó el primer gol con la camiseta Xeneize, y Cristian Medina en el descuento, Boca arrancó con el pie derecho en el torneo local. En tanto, el descuento para el conjunto visitante fue de Nicolás Morgantini a los 15' del segundo período.



EMPATE EN SANTA FE

Racing empató 1-1 con Unión de Santa Fe, en condición de visitante, en el marco de un encuentro de la primera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga jugado en la capital provincial y ya piensa en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca.

En el partido disputado en el Estadio 15 de Abril, Baltasar Rodríguez puso el 1-0 para la "Academia" a los 9 minutos de juego. A los 12 de la segunda parte, Gonzalo Morales, quien hacía su debut en Unión, empató el encuentro.

Suspendido: fue postergado el partido entre Defensa y Justicia ante Godoy Cruz, ya que el equipo mendocino no pudo volar a Buenos Aires por cuestiones climáticas.



PARTIDOS PARA HOY

Zona 1: a las 16.30 Independiente de Avellaneda vs. Colón de Santa Fe (Pablo Dóvalo); a las 19 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Talleres (Sebastián Zunino), y a las 21 Vélez vs. Barracas Central (Andrés Merlos).



ÁRBITRO DEL MIÉRCOLES

Boca recibirá a Racing el próximo miércoles, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, un viejo conocido por los cruces con Lionel Messi.