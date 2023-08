La CGT Rosario se declaró en estado de alerta y movilización

Frente a la compleja coyuntura de incertidumbre que ha impactado al país tras las recientes elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Rosario, se declaró en estado de alerta y movilización. "En representación de la extensa clase laboral, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que este panorama político y económico está teniendo en todos los trabajadores", sostuvo la central obrera en un documento consensuado ayer entre los distintos gremios.

"En cuestión de horas, los asalariados argentinos han experimentado una pérdida aproximada del 30% en su capacidad de compra, ya de por sí limitada. Es importante resaltar que nos referimos a la dignidad inherente a las personas y no simplemente a cifras en hojas de cálculo o estimaciones de escritorio", subrayó la entidad al dejar en claro el golpe al bolsillo que significó la devaluación del 22,5 por ciento adoptada el lunes que desencadenó una ola de remarcaciones de precios y una enorme incertidumbre, más allá de que luego se pusieron en marcha acuerdos con cámaras empresariales de distintos sectores.

"Estamos hablando de seres humanos de todas las edades cuyos hogares luchan por satisfacer necesidades fundamentales. Son individuos esforzándose día tras día por alimentarse y mantenerse mínimamente saludables en un país que en algún momento se enorgulleció por su robusta clase media laboral, pero que hoy se distingue más por la creciente pobreza en su base poblacional, así como por su dirección en vías de subdesarrollo", expresó el documento de la CGT Regional Rosario.

Más adelante, dejó en evidencia que mientras en el mundo avanza la ciencia y la tecnología con el desarrollo de la inteligencia artificial, en la Argentina aún está pendiente la seguridad alimentaria y la dignidad de los trabajadores. "Mientras en el mundo se promueven proyectos de progreso e innovación, se persiguen objetivos como la exploración del espacio y se desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial, los ciudadanos argentinos observan cómo el tiempo, las oportunidades y las vidas se escurren entre sus dedos. Surge el interrogante: ¿cuándo llegará el momento para los trabajadores de mejorar sus condiciones de vida y acceder a estándares dignos?", enfatizaron los sindicatos rosarinos.

Asimismo, puntualizaron que "esta situación de inestabilidad política y económica repercute directamente en la confianza de la ciudadanía y en la planificación de las actividades empresariales e industriales" a la vez que consideraron que "la incertidumbre afecta negativamente al empleo, las inversiones y la posibilidad de una vida digna para los trabajadores y sus familias".

De todos modos, la CGT Regional Rosario se pone a disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis actual. "Rechazamos ser simples observadores pasivos de la política. No aceptamos quedarnos inmóviles mirando cómo se postergan las preocupaciones del ciudadano común. Exigimos que la política esté al servicio de la sociedad, no al revés. Nos ponemos a disposición del Gobierno, los candidatos presidenciales y las instituciones de todos los sectores", resaltó.

La central obrera hizo "un llamado a todas las fuerzas políticas y la sociedad entera para encontrar urgentemente canales de diálogo y acuerdo que superen esta incertidumbre" a la vez que invocó "a la unión y al entendimiento entre los diversos actores de la nación para enfrentar los desafíos actuales". "Es crucial tomar medidas responsables para estabilizar la economía, impulsar la inversión y proteger empleos. Instamos a las autoridades, presentes y futuras, a tomar decisiones que promuevan el empleo, protejan los derechos laborales y fortalezcan la seguridad social, la educación y salud. La historia muestra que lo contrario no fomenta la armonía ni la paz social", remarcó.

Más adelante, los gremios rosarinos exigieron "poner los intereses ciudadanos primero, para brindar certeza a las/los trabajadores, y a toda la comunidad" y aclararon que si bien "estamos alerta y movilizados no pretendemos alimentar un conflicto constante". En tal sentido, consignaron que "queremos ser parte de la solución, buscamos la reconstrucción de la clase trabajadora argentina y anhelamos que la auténtica esperanza renazca en nuestra nación" porque el objetivo es "ver a una Argentina firme y en crecimiento, de una vez por todas".

Por último, la CGT Regional Rosario se comprometió "a defender los intereses de los trabajadores y promover un desarrollo inclusivo y sostenible" para lo cual está dispuesta "a contribuir activamente para encontrar soluciones en esta delicada etapa". "En momentos de incertidumbre, es esencial mantener la unidad y la solidaridad, con los ojos puestos en un mejor porvenir, alcanzable solo si lo hacemos entre todos", finalizó.