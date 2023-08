"A los compañeros le transmitimos que es posible transformar el país", dijo Furlán

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel nacional, Abel Furlán, encabezó este viernes un Congreso de Delegados junto al titular de la Seccional Rafaela del gremio, Roberto Oesquer, en el que se debatió sobre la situación actual del sector y en especial sobre las estrategias para fortalecer la industria metalúrgica argentina.

La convocatoria de los representantes de las empresas metalúrgicas, que en Rafaela y la región emplean a más de cinco mil trabajadores, se llevó a cabo en el predio social y deportivo que el gremio posee en la vecina localidad de Bella Italia. Cabe consignar que en el marco de un contexto electoral, la CGT a nivel nacional ya respaldó a Sergio Massa en su candidatura presidencial.

El senador Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano; el senador nacional y candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski y el secretario General de ATILRA, Héctor Ponce fueron algunos de los invitados especiales que se sumaron por la tarde al Congreso de Delegados Metalúrgicos de las 10 seccionales de la UOM en la Provincia de Santa Fe, lo que le dio un contexto de campaña electoral al encuentro.

En cuanto a los motivos de este encuentro, Oesquer resaltó que "es un congreso regional de Santa Fe donde están participando las 10 seccionales y es el segundo que se hace en la provincia, donde el año pasado se hizo en la capital provincial. La idea es un poco recorrer el país y por regiones realizar estos congresos, de interactuar con los delegados, hacer mesas de trabajo y debatir temas que involucran a la UOM, al país y a las necesidades permanentes de la industria nacional para el bienestar de nuestros afiliados. Ese es el propósito, y desde ya agradecido al secretariado nacional a través de Abel Furlán, que llevan adelante toda esta actividad.

En tanto, Furlán, en diálogo con los medios locales, sostuvo que "son varios los temas a tratar con los trabajadores en estos días, y más en este contexto que hoy vive la Argentina. Para nosotros es muy importante el debate, generar masa crítica con nuestros compañeros, donde tienen muchas cosas que aportar. No tenemos la verdad, al contrario, venimos a ver si podemos encontrar objetivos en común, donde hay muchas cosas que tenemos que transformar y que nos duele en nuestra actividad y que hoy padecen nuestros compañeros trabajadores. Hemos hecho una buena paritaria, pero la situación económica de estos últimos días amerita que nosotros como organizaciones estemos también atentos y mirando como están ocurriendo las cosas. Creo que hay un grado de irresponsabilidad muy grande de 10 empresas en Argentina que hoy, de manera escandalosa, están modificando los precios en las góndolas, haciendo que el kilo de carne, por ejemplo, supero los 4 mil pesos. La verdad que no hay ninguna necesidad de estar haciendo lo que se está haciendo y se están aprovechando de que la política hoy , o el gobierno, tiene una debilidad a partir del resultado de las elecciones nacionales del fin de semana pasado. Y creo que se están olvidando de que detrás de esa voracidad que están teniendo estos sectores de poder no están teniendo en cuenta que está la población en general. Lamentamos mucho esto y lo repudiamos, por otra parte, porque no hace falta someter a la gente en estas situaciones, no tienen ninguna necesidad. Los sectores de poder, los formadores de precios son quienes están desestabilizando hoy a la Argentina".



REPERCUSIONES EN EL SECTOR

POR LA FALTA DE PRECIOS

Con respecto a esta situación, Furlán acotó que "influye mucho, fundamentalmente con la situación de incertidumbre que tiene hoy la Argentina, donde las PASO Nacionales dejaron en claro que el país está dividido en tres tercios, y todos muy cerca entre uno y otro, con lo cuál está todo abierto para nosotros. En ese sentido, puede haber alguna modificación de resultados pero de pende de cómo se encare la campaña. Para nosotros está en juego dos modelos de país, el que representa a Milei y Bullrcih, donde plantean que acá hay necesidad de que todo estalle por los aires y hacer explotar todo, y un modelo que siempre encaró el peronismo y que tiene que ver con la producción, que contenga a las mayorías populares, donde el Estado tenga presencia para dirimir las distintas situaciones que genera el poder económico con la política. Nosotros sabemos que si la política tiene debilidad, los sectores de poder tienen un escenario propicio para imponer los intereses que ellos representan, y el pueblo va a sufrir mucho. Si la política se recupera y encuentra músculos, seguramente va a poder encontrar una relación de fuerza que le permita con el poder económico tratar de resolver de manera más equitativa de cómo repartimos la riqueza que generamos los trabajadores. Hoy claramente el país tiene un problema de distribución de la riqueza, porque generamos, trabajamos produciendo más pero ganamos cada vez menos, y esto lo tiene que resolver la política. Por supuesto que nosotros, como dirigentes gremiales, tenemos que poner también lo nuestro, pero hemos hecho un esfuerzo enorme para tener una paritaria acorde a lo que nos exigían nuestros compañeros, pero vemos desde el viernes a hoy que hay otra Argentina, ha cambiado sustancialmente, con lo cuál todo ese esfuerzo se está yendo a la nada. Entonces, esa situación nos preocupa, pero estamos convencidos de que la Argentina tiene una oportunidad, puede salir de esta situación. De hecho, el peronismo siempre le ha propuesto resolver las crisis y la ha podido llevar adelante y creo que en esta oportunidad no va a ser la excepción. Yo apuesto a que en la decisión del pueblo argentino tenga la posibilidad de seguir construyendo y transformando esta realidad que nos duele a todos de una manera pacífica, no haciendo explotar todo, no tratando de transitar por caminos desconocidos que nadie garantiza un resultado favorable. Al contrario, todos están pretendiendo de que explotando todo seguramente esto se va a solucionar, pero lo que no tienen en cuenta es que cuando vos haces explotar todo está la sociedad en su conjunto dentro de esa explosión".

Muchas empresas, básicamente el sector metalmecánico, le cuestionan al gobierno nacional por las demoras en la autorización de las exportaciones y que eso podría poner en riesgo algunos puestos de trabajo. Sobre si la UOM puede hacer algo en este sentido, el secretario general del gremio respondió que "nosotros estamos acompañando a los empresarios cada vez que hay una silla trabada tratando de hablar con economía, con el ministro, que siempre atendió el teléfono y que siempre nos dio respuesta, esto lo tenemos que decir. Pero también es cierto que todo el mundo sabe en Argentina que no hay dólares, que para poder contar con esos insumos importados tenés que tener los dólares y el problema que tiene el país a través del endeudamiento que nos dejó y el problema de divisas que hay. La sequía generó un enorme daño, nos prohibió a nosotros de generar más de 21 millones de dólares y hoy es el resultante de esa situación. Ojalá que el Ministro de Economía, que me consta está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de resolver esa situación, pueda encontrar la posibilidad de contar con esas divisas necesarias porque también nosotros queremos que la producción mantenga los insumos, porque eso es garantía de empleabilidad, de que ningún compañero pierda el trabajo. Es más, es la oportunidad, porque hay algunos sectores de nuestra cadena de valor que tienen la posibilidad de crecer un 10% o un 15%. Por eso digo que estamos comprometidos con que eso se resuelva favorablemente, pero no es haciendo estallar todo por los aires".

Por último, Furlán cerró su discurso con un mensaje para los trabajadores metalmecánicos de Rafaela y la región, ya que representa un polo muy importante para el sector. "Hemos hecho una autocrítica y tenemos un problema de representatividad, y queremos solucionar ese problema. Vinimos a fortalecer el vínculo entre los compañeros delegados y el año que viene queremos ir a las fábricas, a hablar con los trabajadores, porque son los compañeros que representamos, y muchas veces ellos también van a tener opiniones para aportar con vistas a los desafíos que tenemos por delante. Nosotros venimos a transmitirles que es posible transformar la Argentina, y vamos a estar dando lo mejor de nosotros para tratar de que los trabajadores metalúrgicos podamos encontrar la dignidad que nos merecemos. Y eso tiene que ver con el salario".