Atlético quiere mantener su buen presente de resultados en Caseros

Luego de la pausa por las elecciones nacionales del pasado domingo, Atlético de Rafaela reanudará este sábado su participación en la Zona B de la Primera Nacional. En uno de los encuentros de la fecha 26 estará visitando desde las 15.00 a Estudiantes de Caseros, con el arbitraje de Jorge Broggi.

El elenco dirigido por Ezequiel Medrán lleva cuatro fechas sin derrotas, con tres triunfos y un empate. Recordemos que la Crema afrontará hoy el primero de sus dos encuentros consecutivos como visitante, ya que en la siguiente jornada estará enfrentando a Aldosivi en Mar del Plata (viernes a las 19). Si bien el cuarto puesto en la tabla de posiciones con 41 puntos, producto de la serie favorable de estas últimas fechas, le permite tener un margen de tranquilidad que -por ejemplo- no tiene su rival de hoy, Atlético no deberá relajarse y seguir intentando cosechar puntos importantes de visitante, donde viene de derrotar a rivales directos como Ferro y Quilmes.

Para ello deberá seguir manteniendo la firmeza del bloque defensivo, que empieza a partir de la seguridad de su arquero Marcos Peano, y tratar de encontrar la profundidad que le faltó en el último encuentro ante Riestra, del mediocampo hacia adelante, donde tanto Funez como Bieler fueron poco abastecidos.

Cabe acotar que el Pincha está 12º con 29 puntos, a 6 de los puestos de Reducido.



VARIANTE DE ÚLTIMA

Producto de ese buen presente en materia de resultados, y del convencimiento que tiene el entrenador del funcionamiento de sus dirigidos, es que tenía pensado repetir la misma formación de los últimos tres encuentros. Pero por la mañana se confirmó que un estado gripal dejó al margen a Matías Valdivia.

El DT no confirmó su reemplazante, pero quien más chances tiene de ingresar es Facundo Soloa. Otra opción, pensando en arriesgar un poco más si lo cree necesario, podría pasar por Alex Luna.

Para este partido se produjo la primera convocatoria para Iván Bravo, lateral volante zurdo nacido el 8 de abril del 2004 en Rafaela.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: "Ciudad de Caseros".

Árbitro: Jorge Broggi. Asistente 1: Ramón Ortíz. Asistente 2: Diego Romero. Cuarto árbitro: Germán Bermúdez.

Horario: 15.00.

Estudiantes: Matías Vega; Diego López, Franco Lorenzón, Nahuel Zárate y Nicolás Fernández; Matías Lugo; Gastón Bottino, Santiago Briñone y Enzo Acosta; Lautaro Parisi, Tomás Bolzicco. Sup: Lautaro Amadé, Martín Ferreyra, Lautaro Lusnig, Martín Garnerone, Germán Giménez, Sebastián Mayorga, Tomás Blanco, Tomás Gaitán e Ian Vera. DT: Walter Otta.

Atlético de Rafaela: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler. Sup: Mayco Bergia, Mauro Osores, Gastón Tellechea, Federico Torres, Thobías Arévalo, Luciano Biolatto, Iván Bravo, Alex Luna y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



EMPATE EN EL INICIO

Este viernes se abrió la fecha con el empate sin goles entre Deportivo Riestra y Chaco For Ever. La jornada continuará hoy con estos otros partidos: a las 15.00: Brown de Adrogué - Deportivo Madryn; Lucas Comesaña y Tristán Suárez -Aldosivi de Mar del Plata; Julio Barraza; a las 16.00 (por TV): Atlanta - Chacarita Juniors; Germán Delfino; a las 19.10 (por TV): Ferro - Independiente Rivadavia Mendoza; Pablo Giménez; a las 20.00 (por TV) Quilmes - Villa Dálmine; Diego Ceballos.

Domingo: a las 15.50 (por TV): Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú de Mendoza; Fabrizio Llobet; a las 17.00: Racing de Córdoba - Mitre de Santiago del Estero; Yamil Possi.