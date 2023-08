El unipersonal "Esencial" da comienzo al ciclo Café concert en La Máscara

El Centro Cultural La Máscara anunció hace algunas semanas el regreso de su tradicional Ciclo de Café Concert en su edición número 24.

Hoy se da comienzo a este ciclo con el espectáculo “Esencial”, de la ciudad de Buenos Aires, que se presentará a las 22:30.

La síntesis del espectáculo dice “Un despliegue hacia el interior. La reafirmación y la fuga de la identidad. Una batería de verdades que aparentemente solo funcionan en el espectáculo. Esencial es un espectáculo que nace del reconocerse artista, del enfrentar el resto de la vida afirmando esta condición. Porque los momentos hostiles hacen dudar de cómo nos quedan las palabras en nuestros cuerpos. Esencial es un espectáculo unipersonal de variedades con un hilo conductor, con canciones, con actuaciones audiovisuales y un intento de redención".

Las entradas para "Esencial" están agotadas, pero cabe aclarar, para las siguientes funciones, que tienen un valor de $ 2000 para la general, $ 1800 jubilados y estudiantes y $ 1600 para asociados. La boletería está habilitada de Lunes a Viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250), Teléfono: 503222 (llamando o vía whatsapp). La reserva de entradas se realiza desde el lunes previo a cada función.



SOBRE EL UNIPERSONAL "ESENCIAL"

En diálogo con LA OPINIÓN, el actor Facundo Livio Mejias, brindó algunos detalles sobre su participación en el Ciclo Café Concert y sobre la obra.

"Esencial es un unipersonal con varios personajes. El hilo conductor lo lleva un presentador que va haciendo reflexiones acerca del arte, de los artistas, de los actores, de qué significa para cada uno el arte, qué nos da, qué nos quita también, expone miserias, también virtudes. Eso lo hace un presentador que va haciendo esas reflexiones casi como una especie de acto esquizofrénico y en el medio se intercambia con otros personajes que tienen que ver con el mundo del arte de alguna forma y que exponen distintas cosas... Lo que se ve de eso es como si fuese lo bello, pero todo eso tiene un detrás de escena que cuesta sudor y lágrimas. Pero bueno, siempre desde el humor. Es casi como un acto de redención también", comenta el actor.

"En cuanto a la participación en el Café Concert, es el lugar ideal porque mi obra está casi ambientada en una sala preparada para el Café Concert. Ya hemos estado en este ciclo, también hemos estado en el Festival de Rafaela. A mí me encanta Rafaela; primero, que es una ciudad hermosa, a la cual siempre vamos. La hemos pasado de diez, la gente del Teatro La Máscara y del Festival son gente muy compañera, siempre nos han atendido de maravilla. Aparte lo que hacen en una ciudad tan alejada de capital, a veces donde el arte le cuesta el federalismo, es prácticamente épico, tanto el Festival como este ciclo de Café Concert y lo que la gente responde a eso, porque no es menor el acompañamiento que tiene la gente para con el teatro, es casi un fenómeno, me parece pero conmovedor. Me parece que lo que sucede en Rafaela es único", confiesa. "Debo reconocer que voy por su gastronomía", agrega entre risas.

En cuanto a las expectativas, expresa: "Siempre, más que yo tener las expectativas es yo ir a cumplir las expectativas. Siento una presión leve y una presión gustosa también porque yo voy a tratar de conquistar ese público que a mí tanto me gusta y que otras veces me ha conquistado y me ha respondido. Espero que les guste a todos, espero que todos los rafaelinos la pasen genial, que acompañen también al resto de las obras que van a ir a este ciclo".



UNA SALIDA DIFERENTE Y COMPLETA.

LA PALABRA DE GUSTAVO MONDINO

Gustavo Mondino, presidente de La Máscara, comenta para este medio: "Para nosotros el ciclo de Café Concert es un ciclo muy especial, al que queremos mucho. El café concert era un género que no estaba explotado en Rafaela hasta que nosotros lo creamos y lo habilitamos hace ya muchos años atrás. Es un ciclo que esperamos con mucha alegría porque desde que empieza el año la gente ya lo está esperando y las características de este ciclo tienen que ver con que la gente pueda ver espectáculos que son de humor y que los pueda ver mientras toma algo en la sala que está armada como un gran bar, con un escenario montado especialmente para el café concert. Para este ciclo también tenemos las meseras del equipo, que son meseras que están cada noche superproducidas. También el ciclo arranca con la presentación a cargo de artistas de la compañía que tenemos como misión sacar las primeras risas del público y, por lo general, lo hacemos abordando temáticas locales que hacen que los asistentes se sientan muy identificados. Es una salida más completa de repente porque la gente habitualmente cuando va al teatro va y luego o antes se va a tomar algo o a comer algo, y ahora lo hace estando en la misma sala y viendo un espectáculo. El clima que se genera es de mucha distensión, de pasarla bien, de compartir un momento grato vinculando esta salida por supuesto con el arte, con el teatro".

Con respecto a la ardua organización que requiere un evento de este tipo, dice: "Nos estamos preparando con mucha alegría, preparando toda la sala. Para nosotros es un desafío como equipo también, porque a diferencia de otras funciones que organizamos, el ciclo de café concert requiere de todo el equipo trabajando para cada noche porque son muchos roles los que hay que cubrir. Tenemos por un lado la producción de las meseras que arranca dos horas antes del evento, maquillaje, peluquería, producción de vestuario, fotos y a la vez necesitamos a todo el equipo que está atendiendo el bar, la puerta, la boletería...".

"Este año vamos a tener dos espectáculos que vienen de Buenos Aires y dos espectáculos que llegan de Córdoba. Este primer sábado presentamos yo e Inés Nosti, vamos a hacer nuestros personajes de los oficiales de la GUR, que hacemos cada tanto y, por supuesto, en las presentaciones vamos a atravesar la temática del contexto de la coyuntura política de este año en Argentina. Así que bueno, estamos muy contentos y esperando que la gente nos acompañe", finaliza.

Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro. La capacidad de la sala es limitada.



FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y actuación: Facundo Livio Mejias

Dirección: Juan Isola

Asistencia: Miguel Ferreria

Audiovisuales: Lucio Margiotta.

Foto y Diseño: Johana Rambla

Vestuario: Barby Zago

Diseño sonoro: Manuel Lugea