Los Napia a puro cuento

Por Silvia Marzioni



Hay duplas que son imbatibles. ¿Qué sería de don Diego de la Vega sin Bernardo? ¿O del cine sin pororó? Nada mejor que el dulce de leche con el flan y los duraznos con crema. Y no podríamos imaginar al maní sin chocolate. Y Grace y Frankie nunca volvieron a ser las mismas después de la convivencia.

Días atrás, en Rafaela se armó una nueva combinación: payasos + cuentos clásicos.

Para los que creemos que aún nos podemos sentar en el umbral de casa comiendo un pan con manteca, disfrutamos de una propuesta entretenida.

Sin dudas esta gente de napias coloradas y ropas coloridas se toman muy en serio su tarea de hacer reír.

Tomaron los cuentos clásicos. Los estudiaron. Los pusieron de cabeza y comenzaron a trabajar en el difícil arte de la comedia: los amasaron, los estiraron, los estrujaron. Le agregaron delirio, música, magia, efectos de luces y brillos. Mezclaron, amalgamaron, desarrugaron y plancharon los textos. Los tendieron, los tensaron. Y al final gritaron juntos: “ABRACADABRA” y apareció un “Había una vez”. (Que para los que miramos el mundo desde un banquito petiso sabemos que es una puerta para jugar, imaginar, sentir y maravillarnos)

Así es como Los Napia desplegaron en escena una ensalada de cuentos, donde Blancanieves no espera a su príncipe porque las princesas ya no esperan, sino que facturan (según gritaron las nenas desde la platea), los enanitos no son 7 sino 5. Y ni hablar del flautista de Hamelin que no solo hipnotizó a unos ratones escurridizos sino que también logró hacerlo con nosotros. (Quédense tranquilos, no pudo…o sí). Whitney Houston también estuvo. Y es que no se puede dejar de lado la música que estuvo presente en cada cuadro.

Por eso, señoras y señores, señoritas y señoritos, personas altas y personas bajitas, si tiene la oportunidad de abrir una puerta para ir a jugar. Y además, detrás de la puerta los esperan unas napias coloradas con ropas coloridas, no pierdan la oportunidad de ir. Y eso sí: llévense un enorme pan con manteca porque el tiempo se les va a pasar volando y puede que les de hambre.