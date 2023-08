Práctica de básquet y aumentar los socios

Ya con la obra finalizada, la dirigencia de Sportivo puede darle forma a las distintas alternativas de prácticas deportivas en la institución.

Consultado sobre este tema, el presidente Oronás expresó que "la verdad que nosotros con todo esto conocimos un montón de gente, que se sumó y se va a quedar en el club. Ya estamos trabajando para iniciar la parte del básquet, la verdad que tenemos un estadio hermoso y sería ilógico que no tengamos básquet. Se va a trabajar con las categorías infantiles primero y luego se va a sumar con las mayores".

Acotó que "todavía no caemos de lo que significa esto, en el día a día que estamos trabajando no nos damos cuenta. Sportivo tiene hoy 500 socios y seguramente que vamos a aumentar la cifra, Denis Stracqualursi se sumó al club, tenemos para hacer una campaña de socios muy grande, porque tenemos que potenciar al club. Somos una institución muy popular".



LA EMOCIÓN DE AIRAUDO

Otra de las imágenes que quedaron del acto fueron las de emoción de Carlos Airaudo, el arquitecto a cargo de la obra que como las autoridades presentes recibió una camiseta de la institución. Airaudo recordó brevemente al agradecer sus comienzos como jugador de básquet en Sportivo, que le permitieron luego pasar a Atlético y a Rosario Central, siendo el deporte factor fundamental para desarrollar luego su carrera universitaria.

Además, hubo reconocimientos para la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe, y para la abogada Analía Romera, por su colaboración a la institución.