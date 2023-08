Sportivo Norte tuvo un día inolvidable

Todo el frío y la tenue llovizna que en la mañana del viernes se hacían sentir al exterior, contrastaba con el calor popular y el clima de algarabía que se vivía en el nuevo recinto que es orgullo de Sportivo Norte. El bullicio de la gran cantidad de niños, a los que profes y maestros intentaban contener en su entusiasmo de transitar un nuevo espacio para la práctica deportiva, marcaban claramente que era un día de esos que no no se olvidan, que quedan en la historia de un club.

Tantos años esperó Sportivo, hasta que este 18 de agosto de 2023 pudo ver el sueño hecho realidad. Llegó la inauguración del gimnasio comunitario, porque será utilizado por una gran comunidad aledaña. Sus 2.000 metros cuadrados, las jirafas y el tablero electrónico de básquet listos para el juego, una amplia tribuna en uno de los laterales, e instalaciones complementarias a tono con una obra de primer nivel son la muestra finalizada de los 180 millones de pesos destinados por el gobierno santafesino.

La celebración comenzó con la bendición del predio techado, siguieron las palabras de las autoridades provinciales y municipales, un corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y culminó con una demostración deportiva a cargo de alumnos y alumnas de escuelas del sector.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Omar Perotti; el intendente Luis Castellano; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el ministro de Educación, Víctor Debloc; el senador Alcides Calvo; el diputado Roberto Mirabella; el presidente del Club, Claudio Oronas; y el obispo Pedro Torres.T ambién asistieron miembros de la comisión directiva de la institución, concejales, alumnos y alumnas de las escuelas del sector junto a sus docentes, integrantes de Centros de Educación Física, entre otros.

Perotti inició su discurso planteando que a los clubes de “las zonas humildes son a los que más les cuesta ya que no hay asociados porque no tienen capacidad de pago. Por eso, si no hay una presencia del Estado, se hace muy difícil”.

En función de esto, desde el Estado provincial se tomó la decisión, y “cuando hablamos con las autoridades del club, nos comprometimos a que si ellos cedían este espacio para hacer el gimnasio y compartirlo con todas las instituciones educativas y deportivas de la ciudad, íbamos a trabajar en un gimnasio comunitario. Nos dijeron que sí, porque siempre el corazón de este sector ha sido enorme”.

Además, remarcó que este espacio brindará mejores posibilidades: “Nosotros podemos hacer un aporte para construir el edificio, pero lo que no podemos hacer es reemplazar a cada uno de los integrantes de las comisiones directivas de los clubes, a cada uno de los padres y madres que acompañan a sus hijos y trabajan en las subcomisiones, a los profes que en el día y día les transmiten amor y cariño”.

En este sentido, afirmó: “Eso no tiene precio y se lo queremos agradecer. Esto va a hacer más grande a este lugar y nos va a dar a toda la ciudad un grado de inclusión muy importante”. Finalmente, dijo que “cada puerta que se abre para igualar e integrar, es una puerta que se le cierra a los consumos problemáticos y al delito. Es una puerta se le abre al amor y al cariño. Construyamos esto, está en mano de todos ustedes cuidarlo y engrandecerlo”.



PALABRAS DE CASTELLANO

Este gimnasio está destinado al desarrollo de actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y comunitarias. Al tomar la palabra, el Intendente señaló que “este sueño que hoy es posible, fue una lucha de mucha gente, de dirigentes e instituciones. Esto también se debe a una decisión del Gobernador porque conocía la realidad del sector norte”.

Además, aclaró que el espacio “es para el barrio pero también para toda la ciudad. Va a ser un lugar que al club y al municipio, nos quedará su custodia y gestión. Entre todos lo vamos a poder hacer”.

Por otro lado, el mandatario local valoró la calidad arquitectónica de la obra: “Igual a los demás clubes de la ciudad y de la provincia. Y está aquí, en barrio Barranquistas, un lugar donde se necesita mucho, porque los chicos y chicas que estén acá van a estar más seguros, alejados de la calle, sabiendo que un futuro mejor es posible con educación, deporte y clubes”.



PRESIDENTE FELIZ

A su turno, Claudio Oronas recordó cómo fueron los comienzos de esta construcción que antes de ser física, nació como un sentimiento de amor: “En este lugar cuando éramos chicos, mi vieja venía a hacernos de comer, compartíamos entre todos y nos hacíamos amigos”.“Al club le faltaba un techo para que un día como hoy, con frío y llovizna, los chicos y chicas pudieran disfrutar. Esto no es solamente para Sportivo sino para toda la ciudad. Gracias a tanta gente que nos ayudó a lograr esto después de tres años”, cerró.