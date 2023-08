Ordenanza prohibiendo designaciones e ingreso de personal en el último año de mandato

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado 17 de agosto el Concejo Municipal llevó a cabo una nueva sesión ordinaria, encuentro del que no participó la concejal Andrea Ochat, ausente con aviso.

El izamiento del pabellón nacional marcó el comienzo de la sesión, tarea concretada por el edil Pablo Ghiano.

En las manifestaciones hicieron uso de la palabra las concejales María Alejandra Bugnon de Porporatto, quien destacó la fecha que se conmemoraba, evocando al General San Martín y su gesta libertadora.

Por su parte, Carolina Giusti, se refirió a la remodelación impulsada en el recinto del Concejo, cuyo detalle se ofrece en recuadro aparte.



En el tratamiento del Orden del Día fueron considerados los asuntos que se detallan seguidamente:



Despachos de Comisión



* Ordenanza presentado por Carolina Giusti en junio pasado y aprobado el pasado jueves. Prohíbe designaciones e ingresos de personal durante el último año de mandato de la administración municipal.

En el primer artículo, la norma establece restricciones a las designaciones, contrataciones y a la movilidad de personal por parte del Ejecutivo Municipal, durante el último año de mandato del Intendente en ejercicio, período comprendido desde el 1 de diciembre del año previo al cese de funciones, hasta el día 9 de diciembre del año que finaliza la gestión en ejercicio. En el articulado aprobado también se dispone que todas las disposiciones establecidas se mantienen incluso en aquellas situaciones en donde quien está a cargo de la Intendencia se suceda a sí mismo o pertenezca al mismo frente o partido político. En cuanto al 2023, año que cuenta con elecciones y finalización de mandato, el período alcanzado se fija desde la promulgación de la ordenanza aprobada. De esta manera, no se podrá incorporar personal, bajo cualquier modalidad, ni efectuar recategorizaciones u otras modificaciones que supongan un aumento en la planta de empleados o un incremento de la masa salarial, durante el último año de mandato de la administración municipal y que no hayan sido introducidas en el presupuesto del ejercicio al que correspondan. La prohibición dispuesta comprende al personal permanente y no permanente en los términos establecidos en la ley provincial N° 9286, extendiéndose a las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad. En la Ordenanza se exceptúan aquellas situaciones en las que el pase o la recategorización se produzca en cumplimiento de los extremos legales establecidos en la norma recién mencionada. Las designaciones y modificaciones de personal efectuadas en violación a lo establecido serán de nulidad absoluta.En el sexto artículo se fija que el incumplimiento por parte de los funcionarios autorizantes califica como mal desempeño de sus funciones y falta grave a los fines legales pertinentes, haciéndolos asimismo personal y solidariamente responsables por los perjuicios que ocasionen. Como cuestión extraordinaria, por razones debidamente fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior del área municipal requirente, el Intendente puede solicitar al Concejo Municipal autorización excepcional para el ingreso, con el objetivo de cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones debido al interés público comprometido. Fundamentación. A la hora de fundamentar la iniciativa presentada y aprobada, la concejala Giusti afirmó que se trata de “una norma que buscar fortalecer el control, una de las funciones más importantes que tenemos como Concejo, y formar parte de una nueva manera de hacer las transiciones democráticas de Gobierno”.Más adelante se refirió también a la Ordenanza Nº 3033/2022, por medio de la cual se establecieron parámetros para regular el período de transición de autoridades políticas en el ámbito del Departamento Ejecutivo. “Esta nueva norma es complementaria de aquella que aprobamos, la cual fue presentada por el bloque del PDP y se encuentra vigente. Es el primer año que vamos a poder hacer este ejercicio, para que el paso de Gobierno sea saludable y de manera ordenada”.