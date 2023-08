Recorrida por obras en ejecución

BELLA ITALIA. - La Comuna local hizo saber que el pasado jueves el presidente comunal, Héctor Perotti, acompañado por el senador Alcides Calvo y el presidente comunal de Aurelia, Roberto Morel, visitaron las obras que se encuentran actualmente en desarrollo en nuestra zona.

Son varias las obras que se encuentran en ejecución, por un lado la obra de pavimentación de la ruta 70-s que une las localidades de Bella Italia y Aurelia, por otro la obra de la ruta 70 a través del proyecto "Ruta Segura", en este caso recorrieron la obra de canalización del llamado "Bajo Peretti".

Al respecto, el senador Alcides Calvo declaró que estas obras serán de gran utilidad para los productores de la zona. Con respecto a la obra de canalización del Bajo Peretti explicó que "Es una obra que siempre se ha pedido, queremos resaltar este trabajo que ha tenido la gestión del gobierno de Omar Perotti que consiste en tratar de apuntalar no solamente desde el punto de vista económico, sino también viendo la parte productiva, por que de aquí en más podemos garantizar que ante grandes lluvias no tendremos anegamientos ni pérdidas en la producción primaria".

"Aquí se pueden ver dos máquinas que se encuentran trabajando haciendo esta nueva canalización que va a tener el Departamento Castellanos".

Por su parte, Héctor Perotti destacó la importancia de esta obra, "El agua en esta zona corría libremente en un tramo de más de 2 km anegando este camino, hoy con esta obra se va a poder encauzar, es una decisión más que acertada por parte del gobernador Omar Perotti y del senador Alcides Calvo el trabajar en este proyecto que viene a subsanar un gran problema".

En declaraciones, Roberto Morel agradeció al Gobierno de Omar Perotti y al senador Alcides Calvo por esta obra, "Son muchos años que estamos tratando de hacer este desagüe del Bajo Peretti y hoy por hoy es una realidad, se está trabajando, es una obra muy importante no solo para Bella Italia y Aurelia sino para muchas localidades de la región".