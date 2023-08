Perotti en Venado Tuerto

El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves, en la ciudad de Venado Tuerto, el acto central por el 173º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. En la oportunidad, recordó: “San Martín y Santa Fe tienen un vínculo inquebrantable; aquel 3 de febrero de 1813. Allí, en el convento de San Lorenzo, en el hoy Campo de la Gloria, es donde se desarrolló su único combate en suelo nacional. Único y trascendente combate para generar los caminos hacia la independencia en nuestra Argentina”.

En ese marco, subrayó la figura de Cayetano Silva, compositor de la marcha de San Lorenzo y habitante de la ciudad de Venado Tuerto. A continuación, refiriéndose a la gesta del Padre de la Patria, Perotti dijo que “no lo hizo solo, lo hizo conformando ese ejército, lo hizo uniendo su sueño de libertad a civiles, a gauchos, a mestizos, a aborígenes, a esclavos libertarios, tratando de sumarlos a uno de los desafíos más importantes de cualquier historia militar que se reconozca en el mundo”.

Y agregó: “El cruce de los Andes es lo que le da la magnitud, el diferencial a tanto arrojo y a tanta valentía. La organización, la disciplina, la conformación de quienes lo acompañaron hasta sus últimos días y en su vuelta a la Argentina los que lo fueron a esperar, sus granaderos. Allí, frente a la capacidad de sumar, frente a la capacidad de unir, detrás de un sueño tan importante, es donde uno no puede dejar de asociar ese momento al que vivimos hoy”.

Durante el acto estuvieron presentes el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; las ministras de Salud, Sonia Martorano, y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Perotti consideró que “los 40 años de democracia nos marcan que hay una deuda de la democracia, que es tener un federalismo efectivo, real, concreto. Pero también nos marcan que eso que consiguió San Martín al consolidar un ejército tan diverso pero unido, es el camino que necesitamos todos los argentinos en este momento. ‘Mi sable nunca saldrá de la vaina por razones políticas’. ‘Mi sable nunca saldrá de la vaina para enfrentar a los hermanos’. Esto lo resistió siempre, y eso le costó también el exilio, y estar a punto de ser detenido cuando volvía del Perú”.

“Sería muy importante -continuó el mandatario- que hoy podamos decir: ‘Ni una sola palabra de nuestra boca saldrá para agraviar, para mentir, para descalificar, fundamentalmente a los adversarios’. Y esa sería una muy buena señal en una coyuntura electoral como la que estamos transitando”.

Finalmente, Perotti afirmó que “Ese federalismo que seguimos necesitando hoy, donde todos deseamos que vivir y producir en el interior no sea más caro, no solamente hay que reclamarlo, hay que ejercitarlo, y eso nos ha llevado en la provincia a ejercerlo. Por eso, decimos con orgullo que en cada pueblo y en cada ciudad de esta provincia hay obras”.

Y concluyó: “Santa Fe se siente orgullosa de ser la patria de cada uno de nosotros. Y llevar toda esta matriz de esfuerzo, de producción, de trabajo que tiene nuestra gente, a que se convierta en una matriz nacional que nos haga sentir a todos orgullosos, es la forma en la que podemos rendirle homenaje, a imagen y semejanza de lo que él ha sido. San Martín, el Padre de la Patria, un prócer que nos inculcó el amor a la verdad, el odio al lujo y, fundamentalmente, en honor a ello, habla poco y lo preciso”.