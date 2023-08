Se aprobó la creación de la Agencia de Calidad de Vida laboral del Municipio

El Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de ordenanza para la creación de la Agencia de Calidad de Vida Laboral en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela, cuyo objetivo consistirá en prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral, como así también brindar protección a los trabajadores que la sufran. La iniciativa, de 17 carillas y que fue elaborada en forma conjunta entre las concejales Alejandra Sagardoy, Brenda Vimo y Valeria Soltermam con representantes del SEOM, comprende un nuevo Protocolo de Abordaje y Actuación para la Prevención y Erradicación de Situaciones de Violencia Laboral tanto en el Municipio como en el cuerpo legislativo.

Las denuncias efectuadas a principios de año por más de 40 agentes del área de Protección Vial y Comunitaria del Municipio por maltrato laboral y abuso de poder causó un fuerte impacto a tal punto que cinco coordinadores fueron suspendidos por el intendente, Luis Castellano, a la vez que se pusieron en marcha sumarios administrativos. En forma paralela, el Concejo y el SEOM acordaron una estrategia conjunta para generar un marco legal y de gestión de conflictos para dar cuenta de este tipo de problemáticas laborales que terminó con la sanción de la ordenanza, que ahora deberá ser reglamentada por el Ejecutivo.

Por una ordenanza que establece la obligación de llevar a cabo como mínimo tres sesiones ordinarias anuales en diferentes lugares de la ciudad, ayer el Espacio Cultural del SEOM fue la sede de la sesión ordinaria en la que se aprobaron ocho proyectos.

La sala contó con la presencia, de integrantes del cuerpo legislativo, de autoridades, representantes y delegados del Sindicato, además de empleados municipales. Fue una mañana en la que se reflejó sobre todo la satisfacción de las mujeres luego de las denuncias de público conocimiento efectuadas a principio de este año.

En el mismo proyecto, queda expresado que su aprobación es producto de un trabajo mancomunado entre las concejales María Alejandra Sagardoy, Brenda Vimo y Valeria Soltermam, de Anahí Raffaelli, secretaria Adjunta de SEOM, Eloisa Torreano, secretaria Gremial de SEOM, la Comisión Directiva, el cuerpo de delegadas y asesores legales y técnicos de SEOM.

Quien primero pidió la palabra fue la concejal Sagardoy y dijo refiriéndose a la creación de la mencionada Agencia: “Se trata de una herramienta que fue debatida y consensuada, porque entendemos que las transformaciones brindan mejor sus frutos si son trabajadas colectivamente, y más aún, si se trata de temas tan sensibles y arraigadas en lo cotidiano como son las prácticas laborales violentas. Es responsabilidad del Estado ordenar y desarrollar acciones para contribuir a la prevención y eliminación de la violencia laboral que vulnera la dignidad de los trabajadores. Ante los hechos lamentables ocurridos, es que lo consideramos imprescindible. Este es el comienzo de una nueva etapa para visibilizar la violencia oculta, nombrar las cosas por su nombre y desnaturalizar prácticas que están muy arraigadas dentro de la estructura institucional”.

Siguió luego la concejal Valeria Soltermam, otra de las protagonistas de la elaboración de este proyecto junto a Brenda Vimo, que por situaciones personales no pudo estar presente. Y dijo: “Quiero destacar el proceso participativo por el cual se gestó este Protocolo. Fueron muchas las mujeres que participaron de este trabajo, así que gracias por su tiempo, generosidad, predisposición y valentía. Es que es necesario fundamentalmente entender lo que es la violencia laboral, que no termina cuando se finaliza la jornada, cuando se ficha. Ese malestar, esa angustia, esa desazón, todos esos sentimientos los llevamos a nuestro hogar, los volcamos en nuestros hijos, en nuestro día a día. Quienes la han padecido conocen a la perfección este escenario. La violencia del ámbito laboral es lo que va socavando nuestra autoestima, nuestra fortaleza, nuestras ganas, y en algunos casos a veces enferma nuestros cuerpos. Por algún lado, toda esa tristeza tiene que manifestarse, y por eso muchos trabajadores se han enfermado. Por eso trabajamos uniendo fuerzas, entendiendo que había que modificar el Protocolo, creando un organismo independiente por fuera del Estado tradicional porque necesitamos otro tipo de respuestas. Esta es una herramienta que abraza a los trabajadores, que defiende a los más débiles dentro de esta gran estructura municipal. Por eso gracias a todos los que colaboraron con la redacción de este Protocolo, y un pedido a los delegados y delegadas hoy aquí presentes: necesitamos que se viralice este Protocolo, que lo compartan, que se lo apropien porque es de ustedes. Por favor háganlo correr, difúndanlo, que nosotros desde aquí, los vamos a estar acompañando”.

Luego, pidieron la palabra los concejales Lisandro Mársico, Juan Senn, Ceferino Mondino, Miguel Destéfanis y Leonardo Viotti. “Aquí se escuchó y se avanzó con una solución dentro de lo que son nuestras posibilidades. Hay que reivindicar el trabajo que han hecho para dar una solución desde el legislativo”, expresó Mársico.

“Aquí no hubo partidismo y esto es digno de destacar porque es para toda la ciudad, para todo el personal público municipal. Creo también que estamos en un momento histórico muy importante donde hay un urgente cambio de paradigma. Hay cosas que tal vez años atrás se naturalizaban con respecto a lo laboral y hoy ya se entiende que no sea así. Esta herramienta, esta Agencia viene a dar la respuesta a este reclamo”, dijo el concejal oficialista Juan Senn.

“La crisis que vivimos hace unos meses donde se visibilizó lo que pasaba desde hace muchos años, fue un momento de quiebre que fue bien utilizado para mejorar lo que había que mejorar. Había muchas cosas naturalizadas. Se pensaba que era normal. Son momentos de cambios en todo sentido. Tenemos que trabajar constantemente para que nuestros empleados tengan buenas condiciones de trabajo en donde no haya privilegios, en donde las presiones sobre aquellos que tal vez opinen distinto no existan. Hay mucho que tenemos que cambiar internamente, y para hacerlo necesitamos reglas claras y herramientas que le den esa seguridad a los empleados, y esto que votamos hoy es parte de eso. Hoy es letra, es un comienzo, y vamos a tener que ponerlo en funcionamiento. Es el resumen de un trabajo que se viene haciendo en los últimos meses en base a la visibilización de las problemáticas que estaban escondidas debajo de la alfombra”, manifestó Viotti.

Una vez aprobado el proyecto, hubo un cuarto intermedio que dio tiempo para abrazar, felicitar y saludar, además de que los concejales y miembros del SEOM registren con fotos el momento histórico que había precedido.

Fue allí donde el secretario general del SEOM Darío Cocco dijo a los presentes: “Agradezco todo el trabajo que vienen haciendo desde la organización en conjunto con ustedes (refiriéndose a los concejales) para generar esta Agencia de Calidad de Vida laboral. La verdad que nos llena de satisfacciones y no solamente porque es una herramienta a las problemáticas que tenemos, sino también por generar algo que es superador. No hemos visto algo así en otros lugares del país. Es una herramienta legal, pero ahora tenemos que ponernos a trabajar para ponerla en funcionamiento. Creemos que es un antes y un después. Gracias en nombre de la Comisión Directiva, de los delegados, de todos los trabajadores, no solo de Rafaela sino de todos los territorios que representa SEOM, y seguramente esto va a traccionar a otros sindicatos, otros municipios y comunas. Gracias a todos y todas las compañeras que han pasado por todas esas dificultades, y esta es una respuesta a todo el dolor que han atravesado en su momento”.



CALLE CON NOMBRE DE MUJER

Por otra parte, el Concejo aprobó el proyecto de ordenanza que “acepta y agradece, la donación efectuada por Elisa Epifanía Yennerich y Roberto David Caporalini, por derecho propio y en carácter de apoderado de Ana Dominga Caporalini, de una fracción de terreno de su propiedad para ser destinada a la prolongación de calle Estanislao del Campo, prolongación de calle Dr. René Favaloro y apertura de futura calle pública entre prolongación de calle Estanislao del Campo y prolongación de calle Dr. René Favaloro”.

Para tal fin, se debía elegir un nombre, que en este caso, fue el propuesto por el concejal Martín Racca, y que, reivindicando el accionar de una pionera en los derechos de las mujeres, propuso el de Julieta Lanteri, quien se recibió de médica en tiempos donde la mujer tenía prohibido ir a la universidad. Nacida en el año 1873, fue la primera mujer en votar en Sudamérica, y luchó entre otras cosas, por la igualdad de género.

Como miembro informante, el concejal Racca expresó: “Que estemos hoy acá sesionando en el SEOM, donde acabamos de votar un proyecto que tiene como espíritu ampliar los derechos fundamentalmente de las mujeres, la verdad salió redondito. Digo esto porque el proyecto de obras llegó esta semana y la sesión en el SEOM hace mucho tiempo que estaba planificada. Es como que coincidieron los planetas. Julieta Lanteri fue una luchadora de los derechos femeninos. Claramente la historia se encargó de contar la historia masculina y vaya si Julieta lo sabía. Nació hace 150 años, y luego de inmigrar desde Italia, decidió formarse en momentos donde la mujer no podía ingresar a las casas de estudio. A través de contactos y lo que hoy llamaríamos amparos, logró ingresar al Colegio Nacional de La Plata, fue la primera mujer en conseguir el voto femenino, y la primera mujer en encabezar una lista para ser dirigente política. Se recibió de farmacéutica y luego de médica. Destaco de Julieta la lucha que llevó adelante. Básicamente lo que hizo fue luchar por los derechos de la mujer”.

Luego de nombrar demás logros que como feminista Lanteri conquistó en épocas impensables, la concejal Valeria Soltermam agregó: “Mientras que a nivel nacional se habla de la posibilidad de eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, aquí, en nuestra ciudad, y con esta iniciativa, visibilizamos la historia de Julieta Lanteri. Qué orgullo en este panorama nacional que dejó las PASO encontrarnos para hacer cumplir esta ordenanza que establece la paridad de género para las calles de nuestra ciudad. Cuantifiquemos lo que sucede en Rafaela con el nombre de calles: tenemos más de 400 calles en Rafaela y más de 300 llevan el nombre de hombres. ¿Y cuántas de mujeres? 22. Elevamos el número gracias a esta ordenanza, porque lo que no se nombra, no existe. Esta es una acción simbólica. Se trata fundamentalmente que las calles de nuestra ciudad lleven el nombre de mujeres. Julieta Lanteri quedará a partir de ahora inmortalizada en una calle de nuestra Rafaela”.



FONDO DE OBRAS MENORES

Asimismo, se aprobó sobre tablas, el proyecto de ordenanza Obras Menores Año 2023, que tiene como fin destinar fondos para el recambio de luminarias LED en calles de nuestra ciudad. Al respecto, la concejal Soltermam expresó: “Se solicita autorizar al Ejecutivo Municipal a afectar el 50% del fondo de Obras Menores 2023 para la compra de luminarias LED. Esta es una nueva inversión al trabajo que ya se viene trabajando en distintos puntos de la ciudad, un recambio que contribuye a la reducción de consumo energético, a la protección del ambiente y también otorga mayor seguridad vial y ciudadana”.



OTROS PROYECTOS APROBADOS

En el marco de una sesión extensa, los ediles aprobaron además el proyecto relacionado a la donación de un terreno que la Municipalidad -mediante la Ordenanza N° 5383- efectuó a la empresa Provincial de la Energía para la construcción de una nueva Estación Transformadora Rafaela norte, para lo cual es necesaria la modificación del artículo 1° en el que se detectó un error numérico en la descripción de la superficie del lote.

Otro proyecto aprobado fue el del Fondo para Infraestructura ZEC, cuyo objetivo es establecer el alcance del mismo. Como miembro informante, el concejal Racca expresó: “La zona ZEC tiene por objetivo desalentar la permanencia de vehículos en la zona del microcentro. A partir de una nueva ordenanza, se destinó una proporción de los fondos al Centro Comercial con destino para mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura ZEC. El espíritu que tiene esta norma que vamos a sancionar es que ordena la transparencia del manejo de los fondos públicos”.

También fueron aprobados dos proyectos de Minuta de Comunicación impulsados por el concejal Mársico. Uno es sobre “Intervenciones varias en el barrio Brigadier López, que incluye el sector cabecera del Aero Club”, y otra solicita la señalización en rotondas para promover la “prioridad de paso”. Al respecto Mársico dijo: “Quizás, con estas medidas, muchos de los accidentes se podrían evitar”.

Otra minuta de comunicación aprobada fue la que propuso la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy, el que solicita retirar una garita en desuso ubicada en Florencia Sánchez y Verdú de barrio Belgrano.